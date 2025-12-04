Primer Vistazo AEW Dynamite 10 de diciembre 2025: Cartelera y predicciones

La próxima gran edición que AEW presentará de Dynamite, se realizará este miércoles 10 de diciembre de 2025. Esta función se llevará a cabo desde la Arena Gateway Center Arena At College Park en la ciudad de College Park, Georgia, y se emitirá en vivo en Estados Unidos por TBS, y en México por FOX Sports.

Pues bien, la empresa ya ha dejado ver un primer vistazo para este show, con los primeros combates anunciados, que los traemos con su respectivo análisis y predicciones de lo que pasará, solo aquí en SÚPER LUCHAS.

► Primer Vistazo y Predicciones del AEW Dynamite del 10 de diciembre de 2025

Por ahora, solo están confirmadas dos luchas, lo cual es raro, pues es un gran especial que se emitirá en vivo. La primera gran lucha confirmada es un duelo entre dos hombres que se tienen mucha rabia. Samoa Joe expondrá el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW ante el también veterano Eddie Kingston.

Además, veremos la coronación de las primeras Campeonas Mundiales de Parejas AEW. «Timeless» Toni Storm y Mina Shirakawa, conocidas como las Timeless Love Bombs, se enfrentarán a las Babes of Wrath, el equipo de Harley Cameron y Willow Nightingale.

Estén pendientes a SÚPER LUCHAS para conocer más noticias de la próxima edición de AEW Dynamite, como si se anuncian más luchas o segmentos.