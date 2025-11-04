Primer Vistazo AEW Collision 08 de noviembre 2025: Cartelera y predicciones

La próxima gran edición que AEW presentará de Collision, se realizará este sábado 08 de noviembre de 2025. Esta función se llevará a cabo desde el Bayou Music Center en la ciudad de Houston, Texas., y se emitirá en vivo en Estados Unidos por TNT, y en México por FOX Sports.

► Primer Vistazo y Predicciones del AEW Collision del 08 de noviembre 2025

Pues bien, la empresa ya ha dejado ver un primer vistazo para este show, con los primeros combates anunciados, que los traemos con su respectivo análisis y predicciones de lo que pasará, solo aquí en SÚPER LUCHAS.

El primer vistazo es que hay que estar muy atentos mañana miércoles 05 de noviembre de 2025 a AEW Dynamite, pues no hay luchas anunciadas todavía para el próximo Collision. Aunque, una predicción podría ser que habrá una lucha de tríos y que luchará The Conglomeration, pues siempre hay estas luchas y luchan estos en Collision.

Estén pendientes a SÚPER LUCHAS para conocer más noticias de la próxima edición de AEW Collision, como si se anuncian más luchas o segmentos.