Primer Vistazo AEW Collision 01 de noviembre 2025: Cartelera y predicciones

La próxima gran edición que AEW presentará de Collision, se realizará este sábado 01 de noviembre de 2025. Esta función se llevará a cabo desde la Bert Ogden Arena en la ciudad de Edinburg, Texas, Estados Unidos, y se emitirá en vivo en Estados Unidos por TNT, y en México por FOX Sports.

Pues bien, la empresa ya ha dejado ver un primer vistazo para este show, con los primeros combates anunciados, que los traemos con su respectivo análisis y predicciones de lo que pasará, solo aquí en SÚPER LUCHAS.

► Primer Vistazo y Predicciones del AEW Collision del 01 de noviembre 2025

En realidad, AEW solamente ha anunciado un combate para este show, y es un combate internacional, y por el título. La función se grabará el 29 de octubre, y veremos a Mercedes Moné defender el Campeonato Mundial Femenil CMLL, ante la luchadora mexicana, la enmascarada Olympia, quien debutó el pasado sábado en Collision vencieron a Taya Valkyrie en una lucha de 2 minutos y 22 segundos.

Aunque la mexicana es muy buena en el ring, no está al nivel de Moné, quien ya posee 12 campeonatos en su poder, así que es fácil predecir que no será Olympia quien la destrone. Estén pendientes a SÚPER LUCHAS para conocer más noticias de la próxima edición de AEW Collision, como si se anuncian más luchas o segmentos.