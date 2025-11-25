Primer vistazo a Becky Lynch en Starfleet Academy

La Superestrella WWE «The Man» Becky Lynch es parte del elenco de la nueva serie Starfleet Academy ambientada en Star Trek. ¡Por fin la vemos! Ya llevamos tiempo hablando de su participación en la producción pero hasta ahora no había salido a la luz ninguna imagen de su personaje. Ahora lo hace mientras la luchadora se prepara para el combate WarGames de Survivor Series 2025.

► Becky Lynch en Starfleet Academy

Ella misma la comparte en redes sociales a la vez que un artículo dedicado precisamente a esta noticia en el medio Collider donde también revela su parte favorita del popular universo durante su infancia.

Everyone’s FAVORITE wrestler turned actor will be starring in one of the most ICONIC franchises in TV history. Star Trek: Starfleet Academy premieres in January on Paramount+. You can get a sneak peek of just how AMAZING I look here. Small correction Collider, I’m not one of… — Rebecca Quin (@BeckyLynchWWE) November 25, 2025

“La luchadora convertida en actriz favorita de TODOS protagonizará una de las franquicias más ICÓNICAS de la historia de la televisión. Star Trek: Starfleet Academy se estrena en enero en Paramount+. Aquí podéis ver un adelanto de lo INCREÍBLE que me veo. Pequeña corrección, Collider: no soy una de las mayores estrellas de WWE, ¡SOY LA MAYOR!”

“Crecí cuando Star Trek era uno de los dos programas que había en la televisión en Irlanda, en los cuatro canales que teníamos, así que siempre estaba puesto de fondo. No puedo decir que me sentara a verlo, pero sí me encantaban las películas. Y Colm Meaney. Todos amamos a Colm Meaney; cada vez que salía, te sentabas a verlo.”