Primer título mundial de Cody Rhodes antes de WWE

Al salir de WWE en 2016 y antes de fundar AEW en 2019, Cody Rhodes fue un luchador independiente que viajó por todo el mundo, incluyendo AAA, TNA, ROH o NJPW. Fuera de las compañías más grandes, luchó en NWA, PWG, wXw, DEFY, HOG… No dejó piedra sin levantar.

Hoy el «American Nightmare» está buscando recuperar el Campeonato Indiscutible, el gran objetivo que tenía al regresar a la que siempre fue su casa en al lucha libre. En su primera etapa, ni siquiera estuvo cerca de cumplirlo. Pero, entre ambas, sí fue campeón mundial. La primera vez que Cody ganó un título del mundo fue cuando conquistó el Campeonato Mundial ROH de manos de Christopher Daniels durante el evento ROH Best In The World 2017. Rhodes tendría un reinado de 175 días, defendiendo el cinturón ante retadores como SANADA, antes de perderlo contra Dalton Castle en ROH Final Battle ese mismo año.

The American Nightmare @CodyRhodes is the new Ring of Honor World Champion, but what does this mean for ROH? #ROHBITW pic.twitter.com/Q7taPlqBcf

— ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) June 24, 2017