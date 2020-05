Mucho se ha hablado y escrito sobre quién será el primer rival de Matt Riddle en el elenco principal de WWE. Desde que salieran a la luz los primeros rumores que colocaban al "Bro" en el elenco principal, hay quien se han aventurado a adivinar los nombres de sus enemigos en "las grandes ligas". Lo primero que necesitábamos era la confirmación oficial, por parte de la compañía, del cambio de marca de Matt de NXT a Raw o SmackDown.

Pues bien, anoche, durante SmackDown (por cierto, uno de los mejores programas del show azul que a hayamos visto en mucho tiempo, polémicas aparte) era Kurt Angle, miembro del Salón de la Fama de WWE, el que anunció al mundo el traspaso de Matt Riddle a SmackDown.

El primer rival de Matt Riddle en el elenco principal de WWE debe de reunir una serie de características, como es la experiencia. Debe ser un rudo de alto nivel (siempre pensando que Matt Riddle seguirá siendo el chico bueno) y sobre todo debe de ser alguien al que la derrota no le afecte. Porque sí, el primer rival de Matt Riddle debe perder sí o sí en el ring.

Es por ello que en SÚPER LUCHAS, vamos a intentar "descifrar" quién será el primer rival de Matt Riddle en SmackDown y os vamos a dar varios nombres y razones:

► El primer rival de Matt Riddle debería ser King Corbin

King Corbin es el primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de todas esas capacidades anteriormente escritas. Aunque rara vez se le da el crédito que merece, quizás sea el más rudo de entre los rudos de la marca azul en estos momentos y además está acostumbrado a recibir la cuenta de tres aunque, si hay algo que corre en su contra es que últimamente se le estaban dando varias victorias seguidas, hasta su derrota en el torneo por el Campeonato Intercontinental ante Elias.

Corbin no tiene ninguna historia en la actualidad y sigue en ese limbo en el que se instalara tras la finalización de sus enfrentamientos con Roman Reigns. Para Matt Riddle, tener como rival al "Rey del Ring" sería dar un primer golpe sobre la mesa y causar un primer impacto en la marca que muchos tendrían en cuenta de cara al futuro brillante que debería tener el "Bro".

► ¿Y si fuera Cesaro?

Cesaro sigue en caída libre. Verdaderamente, cuesta recordar su última victoria en SmackDown. Anoche volvía a caer derrotado ante Shorty G, y esto es sólo un grano de arena más en una playa de derrotas del suizo en WWE. Como uno de los talentos más "infravalorados", si hablamos de victorias en la compañía, no sería aconsejable que Cesaro fuera el primer rival de Matt Riddle, pero su nombre está ahí.

A su favor tiene varias razones: es duro de pelar. Rara vez, por no decir nunca, tiene un combate malo y aporta credibilidad a sus rivales (en este sentido jamás ha estado infravalorado sino todo lo contrario). Una rivalidad con Cesaro le abriría a Riddle la puerta a una segunda rivalidad con Shinsuke Nakamura, una vez acabada la primera, y le daría a su vez a la primera aún más realismo a la hora de presentar a Riddle como ese talento que sabe sobreponerse a la adversidad del 2 contra 1.

► Dolph Ziggler sabe de qué va esto

Siempre se ha conocido a Dolph Ziggler como "el guardián del elenco principal". Tradicionalmente siempre ha sido Dolph el que le ha dado la bienvenida a los talentos procedentes de NXT como pasó con Nakamura y Baron Corbin... ¡y hasta con Mansoor! Ziggler es un veterano en el que se puede confiar. Su trabajo dentro de las cuerdas es excelente, es un talento seguro y su fiabilidad es incuestionable.

A favor tendría la lucha de dos personajes "parecidos" por destacar frente a su rival. Mientras Riddle puede echar en cara que él es una versión mejorada de Ziggler, éste puede aludir a que lleva años trabajando con talentos que quieren ser como él tanto física como técnicamente.

Pero no solo en el ring, sino también en las promos, esta rivalidad podría funcionar a la perfección ya que no vamos a descubrir a Ziggler, pero es que Matt Riddle no se queda atrás. Viendo el trabajo de Dolph Ziggler con Otis y cómo le ha establecido en la parte media-alta del elenco de SmackDown, hacer lo mismo con una talento con mucho más potencial (al menos aparentemente) como Matt Riddle podría colocarle directamente en la parte alta de la marca a la espera del regreso de Roman Reigns.