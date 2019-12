Primer Raw de 2020: Brock Lesnar y dos luchas titulares

Damos por finalizado el calendario 2019 de programas semanales de WWE con la celebración anoche de Monday Night Raw. Las Superestrellas de la marca roja pusieron la guinda al pastel con un show que más que para despedir el año sirve como preparación para el comienzo del próximo. Debemos recordar que la nueva temporada de la empresa comenzó unos meses atrás, por lo que solo ha sido un programa de transición en camino de Royal Rumble, el primer PPV de 2020, que se celebrará el 27 de enero.

Por otro lado, Vince McMahon busca que los shows que celebran en fechas especiales sean diferentes de los demás. Por eso reservaron la boda de Lana y Bobby Lashley para el celebrado hace unas horas. Y no será diferente la semana que viene, cuando Raw de la bienvenida al nuevo año. En una reciente publicación en Twitter, la compañía ha anunciado dos luchas titulares y un regreso.

► Cartel del primer Raw de 2020

«La PRÓXIMA SEMANA en el PRIMER RAW de 2020: El Campeón WWE, Brock Lesnar, y Paul Heyman regresan. Rey Mysterio desafía a Andrade por el Campeonato de Estados Unidos. Viking Raiders vs The Street Profits vs The OC por el Campeonato de Parejas Raw».

Para empezar, todo el Universo WWE está deseando que ocurra. Lo han visto otras veces, no será la primera, pero siempre es especial. Hablamos del Mysterio vs Andrade. Fuera bromas, podemos decir lo mismo, aunque no se trate de un combate, acerca de la vuelta de Lesnar y Heyman, que entendemos que prepararán el camino para el combate por el Campeonato WWE en RR.

En cuanto a la Triple Amenaza, bien podría darse el 27 de enero, pero la empresa ha querido contentar a todos los fans de la división de duplas en el primer programa de la marca roja del año. Ahora queda ver cuál de los tres equipos sale vencedor. Lo consideramos improbable, pero el título podría cambiar de manos. ¿Se coronarán por primera vez los Street Profits?