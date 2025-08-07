Primer evento de WWE en ESPN: «Como la Super Bowl»

ESPN será a partir de 2026 plataforma exclusiva de los eventos premium de WWE en Estados Unidos. Todo más allá del anuncio oficial es una icógnita; aunque recientemente publicamos interesante información al respecto y ahora continuamos con ello nuevamente a través de declaraciones de Mark Shapiro, presidente de TKO Group Holdings, durante la reciente conferencia por la presentación de resultados financieros del segundo trimestre de la empresa matriz de WWE y UFC.

“El lanzamiento de los PLEs de WWE en ESPN… ese primer evento tiene que sentirse como un Super Bowl. Y eso funciona muy bien, porque ESPN se está preparando para su primer Super Bowl.

Así que esperamos recibir ese tipo de tratamiento cuando veas WrestleMania en ESPN, sin mencionar el evento de lanzamiento, que por supuesto, Netflix hizo un trabajo increíble cuando lanzamos Raw y tuvimos nuestro primer evento allí. Creo que otra parte de tu pregunta es: ¿qué nos hizo sentir cómodos al alejarnos de Netflix?

Y aclaro: no estoy diciendo que ellos hicieran alguna oferta, en ningún nivel. Pero claro, son un gran socio y tienen prácticamente todo nuestro contenido, al menos en el resto del mundo fuera de SmackDown.

¿Por qué no lo tendrían también aquí? La propuesta de ESPN y la pregunta de si nuestra audiencia se trasladaría a la nueva plataforma fue muy importante para nosotros. Y admito que lo más adecuado es hablar de cómo nuestra audiencia ha respondido, y por qué eso nos dio —yo diría— una firme confianza de que podríamos construir sobre lo que ya tenemos.”