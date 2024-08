Primer combate establecido para AEW All Out 2024

Aunque a menudo PAC ejerza de rudo (especialmente cuando pisa México), puede entenderse su frustración actual dentro de AEW. Y es que «The Bastard» ve cómo, tras ganarse el pasado mes una tentativa titular por el Campeonato Americano, Will Ospreay, y no él, retará a MJF en All In 2024. Y así lo expuso este miércoles.

Pero a cambio, PAC parece haber llegado a un acuerdo con AEW: gane quien gane al amparo del Wembley Stadium, PAC será su rival en All Out 2024. Véase, el reinado de MJF, en caso de mantenerse, conocerá nuevo reto menos de dos semanas después, y si Ospreay recupera el otrora Campeonato Internacional podría perderlo en trece días. PAC, la eterna amenaza.

► PAC, nombre seguro

Por el momento, se trata del primer combate que engrosa el cartel de AEW All Out 2024, y habrá que esperar hasta lo sucedido en All In para ver cuál es su forma concreta. En cualquier caso, como suele ser habitual en la casa Élite, PAC vs. MJF o PAC vs. Ospreay, cualquier encuentro seguro resultará excelente.

AEW All Out 2024 tendrá lugar el 7 de septiembre desde la NOW Arena de Hoffman States (Illinois, EEUU).

CHICAGO!#AEW is returning to the @Now_Arena for a massive weekend of action, starting with #AEWCollision on Friday, September 6, and #AEWAllOut PPV on Saturday, September 7!

Get the feeling and witness #AEW LIVE!

Tickets are on SALE NOW!

🎟 https://t.co/LobB2XX5fl pic.twitter.com/bOcMftw99D — AEW LIVE EVENTS (@AEWLive) August 11, 2024