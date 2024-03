Primer combate anunciado para Kazuchika Okada como «All Elite»

Los medios luchísticos, una vez más, empañamos un poco la magia de la lucha libre, al confirmarse ayer, horas antes de Dynamite, que Kazuchika Okada haría allí su debut oficial bajo contrato con AEW. Afortunadamente, el modo de hacerlo fue muy sorpresivo.

Okada se posicionó cual nuevo gran rudo del producto, uniéndose a The Young Bucks, luego de que estos suspendieran a «Hangman» Page por atacar a oficiales de AEW y «despidieran» a Kenny Omega de The Elite por ausentarse sin justificación de varias fechas con la empresa. Recordemos, Omega se recupera de una diverticulitis desde el pasado diciembre.

Eddie Kingston fue la primera víctima de esta nueva The Elite, pues Okada hizo el amago de ayudarlo cuando salió a confrontar a los Bucks, para acabar por endosarle su Rainmaker, para regocijo de Matt y Nick Jackson, quienes proclaman que el nipón es el mayor fichaje en la historia de AEW, mientras emulan un característico gesto de Triple H en la siguiente instantánea.

Y sin mayor demora, AEW anuncia ya el estreno competitivo de Kazuchika Okada en esta nueva etapa de su carrera. No será durante el próximo Dynamite, sino el sábado durante Collision, acompañado de The Young Bucks. Los rivales aún se desconocen.

The Young Bucks no saben lo que es luchar en Collision desde que este programa echara a andar el pasado junio, por lo que también protagonizarán un particular debut.

