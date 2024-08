Primer choque entre Rhea Ripley y Damian Priest vs. The Judgment Day

Después de la traición de Finn Bálor a Damian Priest y la refundación de The Judgment Day, con la expulsión del propio Arquero de la Infamia y Rhea Ripley, llegó el momento de iniciar la guerra.

JD McDonagh fue el primero en salir al frente, afirmando que Priest no lo quería en The Judgment Day. Ahora, McDonagh estaba satisfecho con la traición y prometió darle el golpe final. Así, ambos luchadores se enfrentaron por primera vez, ahora como rivales totales.

Acompañado por Carlito, JD McDonagh enfrentó una de las pruebas más difíciles de su carrera en WWE, luchando contra quien lo había liderado durante tanto tiempo. McDonagh apareció muy confiado, lanzándose con todo desde el primer momento, pero Priest lo detuvo en cuestión de segundos.

Sin embargo, sorprendentemente, JD logró reaccionar y conectar algunos golpes a su rival, dominándolo brevemente. No obstante, los fuertes golpes de Priest hicieron que McDonagh cayera fuera del ring.

La lucha duró mucho más de lo esperado, ya que, a pesar de ser superado en tamaño y fuerza, JD se las ingenió para poner a Priest en aprietos.

Aunque Priest pudo recuperarse rápidamente y comenzó a masacrar a su excompañero con golpes contundentes y ataques poderosos, incluso le propinó una patada a Carlito, Finn Bálor, Dominik y Liv Morgan llegaron para atacar a Priest. A pesar de que el excampeón mundial salió de pie, Liv rescató a Bálor, pero Rhea Ripley apareció para atacar a la campeona mundial. Aunque Liv logró escapar, Damian Priest y Rhea Ripley masacraron a JD McDonagh.

FINN BALOR ATTACKING DAMIAN PRIEST!

ALL OF JUDGEMENT DAY JUMPING HIM!

AND THEN RHEA RIPLEY MAKES THE SAVE 🤯

WHAT AN AWESOME SEGMENT 🔥🔥🔥#WWERAW pic.twitter.com/FDJOg875Cd

— The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) August 6, 2024