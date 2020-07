Este 6 de julio se conmemora el primer aniversario luctuoso de uno de los grandes personajes de la lucha libre moderna, Francisco Alonso, quien fuera dueño del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y guiará su camino por cerca de 40 años.

La muerte del jerarca de la empresa más antigua del mundo sorprendió a todo el mundo, incluso AAA, compañía rival del CMLL desde 1992, dedicó una esquela al promotor, reconociendo su trayectoria y lo aportado a la lucha libre mexicana.

Además la noticia resonó a nivel mundial, donde empresas y luchadores dieron el pésame a la familia Alonso Lutteroth. Uno de ellos fue Chris Jericho, quien recordó su paso por la Arena México con el nombre de Corazón de León y entre lágrimas agradeció a Paco Alonso la oportunidad que le dio en los 90.

"Me acabo de enterar que el Presidente del CMLL en Ciudad de México, Paco Alonso, acaba de fallecer. No sé por qué, pero es muy difícil de creer. Él fue el primer tipo en creer en mí y ponerme como estelarista en 1993. Él me dio el nombre de Corazón de León. No sé qué pasó ni cómo murió, pero estaba muy joven. Solamente quiero decir 'Gracias, Paco', por creer en mí, en un joven chico de Canadá. Gracias por darme una oportunidad. Gracias por siempre cuidarme, uno de los mejores jefes que siempre tuve. Gracias, Paco. Mucho gusto, señor. Te amo. Gracias, Paco".