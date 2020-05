Así se presenta el primer AEW Dynamite tras Double or Nothing 2020

Obviando que la lucha libre sin público que llevamos viendo desde hace dos meses no es lucha libre, AEW cumplió con las expectativas depositadas sobre Double or Nothing 2020 el pasado sábado. El evento tuvo un importante componente luchístico de calidad que cerró bastantes heridas, caso de las que enfrentaron a The Elite y The Inner Circle, las hostilidades Jon Moxley vs. Brodie Lee, o el tira y afloja entre Cody Rhodes y Lance Archer. Pero a su vez, se abrieron nuevas, como la concreción de una defensa de "Mox" del Campeonato Mundial AEW ante Brian Cage en Fyter Fest 2020, o la primera defensa del Campeonato TNT, ya anunciada hace una semana.

► Dos nuevas caras para AEW Dynamite

El episodio de AEW Dynamite previsto para hoy supondrá por tanto un importante reinicio de las historias. Comenzando por el ya citado Moxley vs. Cage, del que AEW anuncia conoceremos todos los detalles, además del debut oficial de "The Fuc**** Machine" en el programa semanal de la empresa, no sabemos todavía si con combate de por medio.

Hablando de debuts, Mike Tyson también hará el suyo en Dynamite.

Fresh off his appearance at AEW’s Double or Nothing Pay Per View, Iron @MikeTyson will make his #AEWDynamite debut LIVE THIS WED, May 27th at 8/7c on TNT!



Re-Live all the action and excitement from #DoubleOrNothing now on demand from all major providers, @FiteTV & @brlive pic.twitter.com/p8WkpNfWG9 — All Elite Wrestling (@AEWrestling) May 24, 2020

Leyenda que otorgó a Cody el Campeonato TNT en DON 2020, y "The American Nightmare" conocerá retador esta misma noche. El ganador de una batalla campal integrada por participantes aún por determinar tendrá la oportunidad.

Mientras, Britt Baker dará cuenta del estado de su lesión, que la dejó fuera del cartel de la cita del sábado. The Inner Circle, por su parte, tendrán una "asamblea de animación", tras salir derrotados en el "Stadium Stampede Match". Y tres de los ganadores de ese combate verán acción, además de Hikaru Shida, la nueva Campeona Mundial AEW.

El AEW Dynamite pos-DON transcurre de nuevo desde el Daily's Place de Jacksonville, Florida.