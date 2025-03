Se viene rumoreando en los últimos días que el combate de retiro de Goldberg podría ver al veterano luchar contra Bron Breakker. No obstante, teóricamente esta despedida competitiva se disputaría el próximo verano, así que Breakker, como Campeón Intercontinental, tendría tiempo todavía para afrontar tal reto, porque parece que en WrestleMania 41 deberá poner sus cinco sentidos si quiere conservar su estatus.

Fightful publica que WWE planea un Fatal 4-Way para «The Showcase of the Inmortals», donde Breakker defendería el título Intercontinental contra Penta, Finn Bálor y Dominik Mysterio. Y la empresa ya ha dado visos de ello, pues en su más reciente compromiso titular, Breakker retuvo la correa ante Bálor la semana pasada en el estelar de Raw, mientras Mysterio y Penta mostraban interés en la misma, con el primero intentando de paso que el «Cero Miedo» se uniera a Judgment Day.

Breakker y Penta debutarían así en WrestleMania, y al mismo tiempo supondría la primera lucha titular del mexicano como Superestrella de WWE. Hoy, Breakker pondrá sobre la mesa su presea frente a Penta en Monday Night Raw.

He aquí el menú provisional que presenta WrestleMania 41, a celebrarse los días 19 y 20 de abril desde el Allegiant Stadium en Las Vegas (Nevada, EEUU).

