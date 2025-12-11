Previo WWE Saturday Night’s Main Event XLII | La última lucha de John Cena

por
Previo WWE SATURDAY NIGHT'S MAIN EVENT XLII | La última lucha de John Cena

Saturday Night’s Main Event XLII no solo marcará la última lucha de John Cena, sino que será un punto de inflexión para WWE hacia 2026. El cartel combina legado, renovación y choque de generaciones: desde el duelo de Campeón contra Campeón entre Cody Rhodes y Oba Femi, hasta la consolidación de figuras de NXT como Sol Ruca, Je’Von Evans y Leon Slater. Es un episodio que definirá jerarquías, con el foco firme en una despedida que quedará registrada en la memoria colectiva del Universo WWE. Todo esto desde la Capital One Arena, en Washington, DC.

El cartel de Saturday Night’s Main Event XLII es:

► ¿Dónde ver WWE Saturday Night’s Main Event XLII en vivo?

Cobertura y resultados WWE SATURDAY NIGHT'S MAIN EVENT XLII | La última lucha de John Cena
WWE SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT XLII.

Fecha: Sábado 13 de diciembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México) (20:00 ET / 19:00 CT).
Sede: Capital One Arena, Washington, D.C.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 YouTube — WWE
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 ET Peacock (streaming, EE. UU.)
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 CT Peacock
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 MT Peacock
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 PT Peacock
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 ET YouTube — WWE
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 YouTube — WWE
Panamá 20:00 YouTube — WWE
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 YouTube — WWE
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 YouTube — WWE
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 YouTube — WWE
Chile (Santiago) 22:00 YouTube — WWE
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 YouTube — WWE
Reino Unido — Londres 02:00 (día siguiente) YouTube — WWE
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) YouTube — WWE
Islas Canarias 02:00 (día siguiente) YouTube — WWE
India — Nueva Delhi 06:30 (día siguiente) Sony Sports Network / SonyLIV
Filipinas — Manila 09:00 (día siguiente) YouTube — WWE
Japón — Tokio 10:00 (día siguiente) ABEMA / YouTube — WWE
Australia — Sídney 11:00 (día siguiente) Foxtel / Binge / YouTube — WWE
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Sky NZ / YouTube — WWE

 

LA LUCHA SIGUE...
