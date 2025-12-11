Saturday Night’s Main Event XLII no solo marcará la última lucha de John Cena, sino que será un punto de inflexión para WWE hacia 2026. El cartel combina legado, renovación y choque de generaciones: desde el duelo de Campeón contra Campeón entre Cody Rhodes y Oba Femi, hasta la consolidación de figuras de NXT como Sol Ruca, Je’Von Evans y Leon Slater. Es un episodio que definirá jerarquías, con el foco firme en una despedida que quedará registrada en la memoria colectiva del Universo WWE. Todo esto desde la Capital One Arena, en Washington, DC.
El cartel de Saturday Night’s Main Event XLII es:
- John Cena vs. Gunther
- CAMPEÓN CONTRA CAMPEÓN: Cody Rhodes vs. Oba Femi.
- Bayley vs. Sol Ruca.
- AJ Styles y Dragon Lee vs. Je’Von Evans y Leon Slater.
► ¿Dónde ver WWE Saturday Night’s Main Event XLII en vivo?
Fecha: Sábado 13 de diciembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México) (20:00 ET / 19:00 CT).
Sede: Capital One Arena, Washington, D.C.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|YouTube — WWE
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00 ET
|Peacock (streaming, EE. UU.)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00 CT
|Peacock
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00 MT
|Peacock
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00 PT
|Peacock
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00 ET
|YouTube — WWE
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|YouTube — WWE
|Panamá
|20:00
|YouTube — WWE
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|YouTube — WWE
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|YouTube — WWE
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|YouTube — WWE
|Chile (Santiago)
|22:00
|YouTube — WWE
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|YouTube — WWE
|Reino Unido — Londres
|02:00 (día siguiente)
|YouTube — WWE
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|YouTube — WWE
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|YouTube — WWE
|India — Nueva Delhi
|06:30 (día siguiente)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas — Manila
|09:00 (día siguiente)
|YouTube — WWE
|Japón — Tokio
|10:00 (día siguiente)
|ABEMA / YouTube — WWE
|Australia — Sídney
|11:00 (día siguiente)
|Foxtel / Binge / YouTube — WWE
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Sky NZ / YouTube — WWE