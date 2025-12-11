Saturday Night’s Main Event XLII no solo marcará la última lucha de John Cena, sino que será un punto de inflexión para WWE hacia 2026. El cartel combina legado, renovación y choque de generaciones: desde el duelo de Campeón contra Campeón entre Cody Rhodes y Oba Femi, hasta la consolidación de figuras de NXT como Sol Ruca, Je’Von Evans y Leon Slater. Es un episodio que definirá jerarquías, con el foco firme en una despedida que quedará registrada en la memoria colectiva del Universo WWE. Todo esto desde la Capital One Arena, en Washington, DC.

El cartel de Saturday Night’s Main Event XLII es:

► ¿Dónde ver WWE Saturday Night’s Main Event XLII en vivo?

Fecha: Sábado 13 de diciembre de 2025.

Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México) (20:00 ET / 19:00 CT).

Sede: Capital One Arena, Washington, D.C.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 YouTube — WWE Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 ET Peacock (streaming, EE. UU.) Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 CT Peacock Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 MT Peacock Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 PT Peacock Canadá — Toronto / Montreal 20:00 ET YouTube — WWE Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 YouTube — WWE Panamá 20:00 YouTube — WWE Puerto Rico, República Dominicana 21:00 YouTube — WWE Colombia, Perú, Ecuador 20:00 YouTube — WWE Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 YouTube — WWE Chile (Santiago) 22:00 YouTube — WWE Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 YouTube — WWE Reino Unido — Londres 02:00 (día siguiente) YouTube — WWE España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) YouTube — WWE Islas Canarias 02:00 (día siguiente) YouTube — WWE India — Nueva Delhi 06:30 (día siguiente) Sony Sports Network / SonyLIV Filipinas — Manila 09:00 (día siguiente) YouTube — WWE Japón — Tokio 10:00 (día siguiente) ABEMA / YouTube — WWE Australia — Sídney 11:00 (día siguiente) Foxtel / Binge / YouTube — WWE Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Sky NZ / YouTube — WWE