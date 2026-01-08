El elenco de WWE SmackDown estará el viernes en la Uber Arena, en Berlín, Alemania (anteriormente llamada O2 World Berlín y Mercedes-Benz Arena), coliseo con capacidad para 17,000 espectadores

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Rhea Ripley, Iyo Sky, Charlotte Flair y Alexa Bliss vencieron a Asuka, Kairi Sane, Nia Jax y Lash Legend (** 1/2) Matt Cardona venció a Kit Wilson (** 1/2) CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Johnny Gargano (*** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Giulia se convirtió en la nueva campeona al vencer a Chelsea Green (c) (***) LUCHA DE AMBULANCIA: Damian Priest venció a Aleister Black (*** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

WWE llega a Alemania, donde veremos el posible desenlace de una de las rivalidades más intensas de los últimos meses. Cody Rhodes defenderá el Campeonato Indisputable WWE ante Drew McIntyre en una lucha de Tres Etapas del Infierno, es decir, de dos a tres caídas, cada una con una modalidad diferente. La primera, un mano a mano tradicional; la segunda, un Falls Count Anywhere; y la tercera, una jaula de acero. De esta manera se busca zanjar un pleito que se volvió profundamente personal, pues McIntyre ha incluso profanado recuerdos del padre de Rhodes para desequilibrarlo. El campeón llega decidido a defender su oro y redimir su legado contra un escocés que está dispuesto a todo para volver a portar el título. ¿Podrá Rhodes cruzar exitosamente el infierno que se le avecina?

También está programada una lucha de cuatro contra cuatro. Los Wyatt Sicks (Uncle Howdy, Erick Rowan, Dexter Lumis y Joe Gacy, con Nikki Cross) enfrentarán a los MFTs (Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa y JC Mateo o Talla Tonga).

Además, Trick Williams hará su debut en la marca azul en un mano a mano contra Rey Fénix.