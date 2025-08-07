El elenco de SmackDown se presenta este viernes en el Centre Bell, en Montreal, Quebec, Canadá (originalmente Centre Molson), coliseo con capacidad para 15,000 aficionados y casa de los Montreal Canadiens de la NHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Giulia (c) retuvo ante Zelina Vega (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA: Ángel Garza y Humberto Carrillo (c) retuvieron ante Mr. Iguana y Psycho Clown (**) Damian Priest venció por DQ a Aleister Black (** 1/2) Talla Tonga venció a Jimmy Uso (**)

► Este viernes en WWE SmackDown

Cody Rhodes derrotó a John Cena en una brutal lucha callejera en SummerSlam, con lo cual recuperó el Campeonato Indisputable WWE. Con esa victoria, Rhodes vuelve a estar en la cima y vuelve a estar listo para recibir a sus próximos retadores. Por su parte, Cena, quien volvió al camino del bien, fue emboscado por Brock Lesnar, recibiendo una inesperada paliza. Tanto Rhodes como Cena estarán presentes en este episodio en el cual veremos las secuelas del evento más candente del verano.