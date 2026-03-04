El elenco de WWE SmackDown estará el viernes en el Moda Center, en Portland, Oregon, (anteriormente llamado Rose Garden Arena), arena con capacidad para 19,980 aficionados y casa de los Portland Trail Blazers de la NBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Uncle Howdy venció a Solo Sikoa (** 1/2) Tiffany Stratton venció a Kairi Sane (****) Oba Femi venció a The Miz (*** 1/2) RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Matt Cardona (****) Jordynne Grace venció a Candice LeRae (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: Lash Legend y Nia Jax vencieron a Rhea Ripley e Iyo Sky (c) (****) CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER 2026: Logan Paul venció a Jacob Fatu (*** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

WWE SMACKDOWN – 6 DE MARZO 2026 📅 Fecha Viernes 6 de marzo de 2026 🕐 Hora 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT 📍 Sede Moda Center, Portland, Oregon 📺 Transmisión USA Network

Netflix

Drew McIntyre defenderá el Campeonato Indisputable WWE ante Cody Rhodes en una revancha de su épica lucha Three Stages of Hell del 9 de enero, esto debido a que en Elimination Chamber, McIntyre atacó a Rhodes, pero su plan falló cuando Rhodes le aplicó el Cross Rhodes. Momentos después, Randy Orton noqueó a Rhodes con un RKO para ganar y asegurar su combate titular en WrestleMania. El Gerente General, Nick Aldis, hizo oficial esta lucha durante el post-show de Elimination Chamber. La victoria de Orton complicó los planes de McIntyre, quien para poder llegar a WrestleMania deberá vencer nuevamente a Rhodes.

Además, está programada una lucha para definir quiénes serán los próximos retadores por el Campeonato de Parejas WWE, en poder de los MFTs (Solo Sikoa y Tama Tonga).

Por su parte, The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend) tendrán una celebración después de haberse coronado como Campeonas de Parejas WWE.

Además, Rhea Ripley, ganadora de la Cámara de Eliminación femenil, se verá cara a cara con la Campeona WWE, Jade Cargill. Este segmento promete ser intenso de cara a su combate titular en WrestleMania 42.

🏆 Lucha ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Campeonato Indisputable WWE

Drew McIntyre (c) vs. Cody Rhodes Cody Rhodes 55% WWE parece inclinarse por Rhodes vs. Orton en WrestleMania en vez de confiar en McIntyre. Gane quien gane, se esperan intervenciones de Jacob Fatu y Sami Zayn. Campeonato de Parejas WWE

Lucha de Contendientes #1 Street Profits 60% Es el mejor momento para que reaparezcan después de cinco meses de ausencia. Otra opción es The Wyatt Sicks (otra vez). Rhea Ripley vs. Jade Cargill

Cara a Cara Confrontación — Terminará en un ataque mutuo que necesitará ser separado por seguridad, calentando su combate en WrestleMania.