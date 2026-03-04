El elenco de WWE SmackDown estará el viernes en el Moda Center, en Portland, Oregon, (anteriormente llamado Rose Garden Arena), arena con capacidad para 19,980 aficionados y casa de los Portland Trail Blazers de la NBA.
► La semana pasada
Las luchas presentadas fueron:
- Uncle Howdy venció a Solo Sikoa (** 1/2)
- Tiffany Stratton venció a Kairi Sane (****)
- Oba Femi venció a The Miz (*** 1/2)
- RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Matt Cardona (****)
- Jordynne Grace venció a Candice LeRae (** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: Lash Legend y Nia Jax vencieron a Rhea Ripley e Iyo Sky (c) (****)
- CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER 2026: Logan Paul venció a Jacob Fatu (*** 1/2)
► Este viernes en WWE SmackDown
Drew McIntyre defenderá el Campeonato Indisputable WWE ante Cody Rhodes en una revancha de su épica lucha Three Stages of Hell del 9 de enero, esto debido a que en Elimination Chamber, McIntyre atacó a Rhodes, pero su plan falló cuando Rhodes le aplicó el Cross Rhodes. Momentos después, Randy Orton noqueó a Rhodes con un RKO para ganar y asegurar su combate titular en WrestleMania. El Gerente General, Nick Aldis, hizo oficial esta lucha durante el post-show de Elimination Chamber. La victoria de Orton complicó los planes de McIntyre, quien para poder llegar a WrestleMania deberá vencer nuevamente a Rhodes.
Además, está programada una lucha para definir quiénes serán los próximos retadores por el Campeonato de Parejas WWE, en poder de los MFTs (Solo Sikoa y Tama Tonga).
Por su parte, The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend) tendrán una celebración después de haberse coronado como Campeonas de Parejas WWE.
Además, Rhea Ripley, ganadora de la Cámara de Eliminación femenil, se verá cara a cara con la Campeona WWE, Jade Cargill. Este segmento promete ser intenso de cara a su combate titular en WrestleMania 42.