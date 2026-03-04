Previo WWE SmackDown 6 de marzo de 2026 | Drew McIntyre vs. Cody Rhodes

Previo WWE SmackDown 6 de marzo de 2026 | Drew McIntyre vs. Cody Rhodes

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes en el Moda Center, en Portland, Oregon, (anteriormente llamado  Rose Garden Arena), arena con capacidad para 19,980 aficionados y casa de los Portland Trail Blazers de la NBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. Uncle Howdy venció a Solo Sikoa (** 1/2)
  2. Tiffany Stratton venció a Kairi Sane (****)
  3. Oba Femi venció a The Miz (*** 1/2)
  4. RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Matt Cardona (****)
  5. Jordynne Grace venció a Candice LeRae (** 1/2)
  6. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: Lash Legend y Nia Jax vencieron a Rhea Ripley e Iyo Sky (c) (****)
  7. CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER 2026: Logan Paul venció a Jacob Fatu (*** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

WWE SMACKDOWN – 6 DE MARZO 2026
📅 Fecha Viernes 6 de marzo de 2026
🕐 Hora 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT
📍 Sede Moda Center, Portland, Oregon
📺 Transmisión USA Network
Netflix

 

Cobertura y resultados WWE SmackDown 6 de marzo de 2026 | Drew McIntyre vs. Cody Rhodes
WWE SmackDown 6 de marzo de 2026.

Drew McIntyre defenderá el Campeonato Indisputable WWE ante Cody Rhodes en una revancha de su épica lucha Three Stages of Hell del 9 de enero, esto debido a que en Elimination Chamber, McIntyre atacó a Rhodes, pero su plan falló cuando Rhodes le aplicó el Cross Rhodes. Momentos después, Randy Orton noqueó a Rhodes con un RKO para ganar y asegurar su combate titular en WrestleMania. El Gerente General, Nick Aldis, hizo oficial esta lucha durante el post-show de Elimination Chamber. La victoria de Orton complicó los planes de McIntyre, quien para poder llegar a WrestleMania deberá vencer nuevamente a Rhodes.

Además, está programada una lucha para definir quiénes serán los próximos retadores por el Campeonato de Parejas WWE, en poder de los MFTs (Solo Sikoa y Tama Tonga).

Por su parte, The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend) tendrán una celebración después de haberse coronado como Campeonas de Parejas WWE.

Además, Rhea Ripley, ganadora de la Cámara de Eliminación femenil, se verá cara a cara con la Campeona WWE, Jade Cargill. Este segmento promete ser intenso de cara a su combate titular en WrestleMania 42.

🏆 Lucha ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis
Campeonato Indisputable WWE
Drew McIntyre (c) vs. Cody Rhodes		 Cody Rhodes 55% WWE parece inclinarse por Rhodes  vs. Orton en WrestleMania en vez de confiar en McIntyre. Gane quien gane, se esperan intervenciones de Jacob Fatu y Sami Zayn.
Campeonato de Parejas WWE
Lucha de Contendientes #1		 Street Profits 60% Es el mejor momento para que reaparezcan después de cinco meses de ausencia. Otra opción es The Wyatt Sicks (otra vez).
Rhea Ripley vs. Jade Cargill
Cara a Cara		 Confrontación Terminará en un ataque mutuo que necesitará ser separado por seguridad, calentando su combate en WrestleMania.
LA LUCHA SIGUE...
