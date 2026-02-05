El elenco de SmackDown estará el viernes en el Spectrum Center, en Charlotte, North Carolina (anteriormente llamado Charlotte Bobcats Arena y Time Warner Cable Arena), coliseo con capacidad para 19,000 personas, y casa de los Charlotte Hornets de la NBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Carmelo Hayes retuvo ante Rey Fénix (***) Charlotte Flair y Alexa Bliss vencieron a Liv Morgan y Roxanne Pérez (**) Axiom venció a Johnny Gargano (** 1/2) Ilja Dragunov venció a The Miz (***) Cody Rhodes, Sami Zayn, Randy Orton y Jey Uso vencieron por DQ a Bron Breakker, Bronson Reed, Austin Theory y Logan Paul (**)

► Este viernes en WWE SmackDown

SmackDown regresa a Estados Unidos tras Royal Rumble y tendrá como choque principal un duelo inédito entre dos antiguos referentes de NJPW: Shinsuke Nakamura y Tama Tonga. La lucha surgió después de un tenso encuentro tras bambalinas, donde Tonga se burló de la reciente derrota de Nakamura ante AJ Styles en Saturday Night’s Main Event, sugiriendo incluso que iniciara el ‘Shinsuke Sayonara Tour’. El japonés no cayó en provocaciones, pero dejó claro que sigue considerando a Tonga como un jovenzuelo. Con esto, quedó pactado su primer mano a mano dentro de WWE. La brutalidad de Tonga hará frente a la precisión técnica del Rey del Strong Style, en lo que será una oportunidad para ambos de reposicionarse en la marca azul en pleno camino hacia WrestleMania.

Además, están anunciadas apariciones de figuras importantes como Cody Rhodes, Randy Orton, Tiffany Stratton y Jade Cargill, quienes podrían definir nuevas rivalidades tras los sucesos de Royal Rumble y a unas semanas de Elimination Chamber.