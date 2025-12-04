El elenco de SmackDown se presenta este viernes en elMoody Center, en Austin, Texas, coliseo con capacidad para 15,000 aficionados y la casa de los Texas Longhorns de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Jey Uso venció a Rusev (**) LA Knight venció a The Miz (** 1/2) Charlotte Flair venció a Asuka (***) COMBATE TRADICIONAL DE SURVIVOR SERIES: MFT vencieron a Team Sami Zayn (** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

La gran final del torneo Last Time is Now se celebrará este viernes. En ella veremos enfrentarse a LA Knight y Gunther en un mano a mano de pronóstico reservado. Uno de ellos dos obtendrá el honor de ser el último rival de John Cena antes de que se retire de la lucha profesional. Si bien LA Knight tiene experiencia y carisma, Gunther es una imparable fuerza de la naturaleza. ¿Quién obtendrá ese privilegiado lugar en la historia de WWE?