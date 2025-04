El elenco de SmackDown se presenta este viernes en la Allstate Arena, en Rosemont, Illinois, coliseo con capacidad para 18,500 personas y casa de los Chicago Wolves de la AHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Angelo Dawkins y Montez Ford (c) retuvieron ante Elton Prince y Kit Wilson (** 1/2) Alba Fyre y Piper Niven vencieron a Katana Chance y Kayden Carter (* 1/2) CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Braun Strowman venció por DQ a LA Knight (c) (** 1/2) Charlotte Flair venció a Michin (** 1/2) . Drew McIntyre venció a Randy Orton (***) Jimmy Uso venció a The Miz (** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

Jacob Fatu ha demostrado ser un monstruo del nivel de Braun Strowman. El pasado 25 de enero, en Saturday Night’s Main Event, Fatu dominó a Strowman, y aunque perdió por descalificación, dejó a su rival tendido en la lona. El 21 de marzo, en el SmackDown emitido desde Italia, Strowman enfrentó a Fatu en un combate para determinar al contendiente número uno al Campeonato de los Estados Unidos. Strowman volvió a ganar por descalificación después de una interferencia, provocando que el odio mutuo aumentara. Para definir de una vez por todas la rivalidad, los veremos este viernes en un duelo en modalidad Last Man Standing, donde no habrá descalificaciones, pues el objetivo es incapacitar al oponente hasta que no pueda responder a una cuenta de diez. ¿Quién será quien se mantenga como el monstruo de WWE?

Tras una serie de dimes y diretes, Naomi y B-Fab se verán las caras en un mano a mano.

Además, este viernes será el esperado debut de Rey Fénix.