El elenco de SmackDown se presenta este viernes en el Delta Center,en Salt Lake City, Utah (anteriormente llamada Energy Solutions Arena y Vivint Arena), coliseo con capacidad para 18,306 aficionados, y casa de los Utah Jazz de la NBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Tama Tonga y JC Mateo vencieron a Shinsuke Nakamura y Rey Fénix (***) Tiffany Stratton venció a Kiana James (****) RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov retuvo ante Aleister Black (****) Drew McIntyre venció a Jimmy Uso (****)

► Este viernes en WWE SmackDown

El pasado viernes, Nia Jax interrumpió una entrevista con Alexa Bliss y a Charlotte Flair, las Campeonas de Parejas WWE, para burlarse ellas, acusándolas de fingir amistad y de sólo esperar el momento preciso para apuñalarse por la espalda. Bliss le respondió diciéndole que la gente puede cambiar, pero que si quiere ver a su anterior versión, se la mostrará en el ring, así que este viernes veremos un mano a mano entre Bliss y Jax. La historia entre ambas se remonta a años atrás: Han sido mejores amigas y las rivales más encarnizadas, así que nos espera un combate que seguramente brindará muchas emociones.

Otra lucha programada para esta noche de brujas es la de Carmelo Hayes contra Kit Wilson.

Además, Ilja Dragunov ofrecerá un nuevo reto abierto por el Campeonato de los Estados Unidos.