por
El elenco de WWE SmackDown estará el viernes en el King Abdullah Financial District en Riad, Arabia Saudita.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Ilja Dragunov (*** 1/2)
  2. Jade Cargill venció a Chelsea Green (** 1/2)
  3. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WWE: Solo Sikoa y Tama Tonga se coronaron al vencer a Dexter Lumis y Joe Gacy (c) (***)
  4. Nathan Frazer venció a Johnny Gargano (***)
  5. LUCHA PARA SER RETADORAS #1: Giulia y Kiana James vencieron a Charlotte Flair y Alexa Bliss y Nia Jax y Lash Legend (*** 1/2)
  6. Trick Williams venció por DQ a Damian Priest (***)

► Este viernes en WWE SmackDown

WWE SmackDown 30 de enero de 2026.

La última parada antes de Royal Rumble será este viernes, y las Superestrellas buscarán enviar un mensaje final antes de uno de los eventos más importantes del año. Se esperan segmentos y luchas que intensificarán rivalidades existentes, incluyendo careos. Uno de ellos será el del Campeón Indisputable WWE, Drew McIntyre, y el contendiente #1 al título, Sami Zayn, quien se ganó la oportunidad al ganar un torneo que finalizó en Saturday Night’s Main Event, con una victoria de Zayn sobre Randy Orton, Trick Williams y Damian Priest. Será una intensa jornada a unas horas del gran evento.

