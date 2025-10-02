El elenco de SmackDown se presenta este viernes en el Heritage Bank Center, en Cincininnati, Ohio, arena antes conocida como Riverfront Coliseum (1975–1997), The Crown (1997–1999), Firstar Center (1999–2002) y U.S. Bank Arena (2002–2019), la cual tiene una capacidad para 17,556 mil aficionados y es casa de los Cincinnati Cyclones, de la ECHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) vencieron a Melo Don’t Miz (Carmelo Hayes y The Miz) (**1/2). Giulia y Kiana James vencieron a B-Fab y Michin (**). CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn (c) retuvo ante Je’Von Evans (***1/2). CAMPEONATO FEMENIL WWE: Tiffany Stratton retuvo ante Jade Cargill y Nia Jax (***).

► Este viernes en WWE SmackDown

Cody Rhodes y Randy Orton harán equipo este viernes para enfrentar a Bron Breakker y Bronson Reed en una lucha inter-marca pactado por el Gerente General Nick Aldis tras coordinarse con su colega de Raw, Adam Pearce. Este duelo se perfila como una antesala directa al choque principal de Crown Jewel entre Rhodes y Seth Rollins. Rhodes y Orton revivirán su química como equipo, recordando su época juntos en Legacy, mientras que Breakker y Reed pondrán todo su músculo para demostrar que The Vision no teme cruzarse con los pesos pesados de SmackDown. La guerra psicológica está servida.