El elenco de SmackDown se presentará este viernes en la LDLC Arena, en Lyon, Francia.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Rey Mysterio y Dragon Lee vencieron a Ángel Garza y Humberto Carrillo (** 1/2) Bron Breakker venció a Cedric Alexander (**) Naomi venció por descalificación a Tiffany Stratton (***) Cody Rhodes venció a Carmelo Hayes (****)

► Este viernes en WWE SmackDown

El equipo A-Town Down Under, formado por Grayson Waller y Austin Theory, tendrán este viernes su primera defensa al Campeonato de Parejas WWE. Sus retadores son los Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford), quienes obtuvieron la oportunidad la semana pasada al vencer en una lucha de cuatro esquinas a los Authors of Pain (Akam y Rezar), Legado del Fantasma (Ángel y Berto) y New Catch Republic (Pete Dunne y Tyler Bate). Este combate en tierras francesas será un preámbulo para Backlash.

Dos de los equipos que se quedaron cortos en la lucha de contendientes número uno, New Catch Republic y los Authors of Pain, están programados para un combate de relevos.

Estarán presentes Cody Rhodes y AJ Styles, quienes se verán las caras antes de su lucha por el Campeonato Universal Indisputable.

Además, Kevin Owens y Randy Orton presentarán la primera edición de The RKO Show.