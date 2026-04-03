El elenco de WWE SmackDown estará el viernes en el Enterprise Center en Saint. Louis, Missouri, (anteriormente conocido como Kiel Center, Savvis Center y Scottrade Center), coliseo con capacidad para 19,150 aficionados y casa de los Saint Louis Blues de la NHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

The Bella Twins vencieron a Charlotte Flair y Alexa Bliss (** 1/2) Rhea Ripley venció por DQ a B-Fab (*) Jelly Roll venció a Kit Wilson (**) CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn venció a Carmelo Hayes (*** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Giulia retuvo ante Tiffany Stratton (**) Randy Orton venció a Matt Cardona (**)

► Este viernes en WWE SmackDown

‘The Viper’ Randy Orton hará su aparición en su ciudad natal de St. Louis, y la expectativa está al máximo. La semana pasada, Orton destruyó a Matt Cardona en un combate brutal, arrancándole el yeso y aplastando su mano lesionada antes de aplicar el RKO para la victoria. Después de la lucha, Cody Rhodes llegó en su autobús y ambos tuvieron una pelea caótica que requirió intervención de seguridad. Pero hay algo más: Orton ha estado en contacto telefónico con una persona misteriosa, quien ha guiado sus acciones. En un video grabado en su casa, Orton mostró su teléfono con una llamada entrante de este misterioso aliado, prometiendo que finalmente revelaría quién está detrás de su transformación. ¿Será un miembro de su familia? ¿O alguien completamente inesperado? La respuesta podría redefinir todo el panorama de WrestleMania 42.

Por su parte, Cody Rhodes buscará estropear el regreso a casa de Orton. The American Nightmare está enfocado en conservar el Campeonato Indisputable WWE, y sabe que no hay reto más peligroso que Orton.

Jacob Fatu y Drew McIntyre también están programados para aparecer este viernes. ¿Tendrán algún violento altercado?

Además, estarán presentes Jade Cargill, Michin, B-Fab, y las Campeonas de Parejas WWE, las Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend).