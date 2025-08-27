El elenco de SmackDown se presenta este viernes en la LDLC Arena, en Lyon, Décines-Charpieu, Francia, coliseo con capacidad para 16,000 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Melo Don’t Miz (The Miz y Carmelo Hayes) vencieron a Motor City Machine Guns (** 1/2) Piper Niven venció a Charlotte Flair (**) The Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins vs. MFT (JC Mateo y Tonga Loa) (*) Tiffany Stratton y Jade Cargill vencieron a Becky Lynch y Nia Jax (* 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

Solo Sikoa defenderá el Campeonato de los Estados Unidos ante Sami Zayn, quien se ha fijado este objetivo desde que se trasladó a SmackDown y tras haberle ganado a Sikoa en lucha no titular hace unas semanas. Ésta es su gran oportunidad para obtener un título que aún no ha ostentado. Sin embargo, Sikoa, no sólo es un hueso duro de roer, sino que estará respaldado por MFT (JC Mateo, Tonga Loa y Talla Tonga). ¿Tendrá Sami Zayn posibilidades de coronarse?

En otra lucha titular, las Camepeonas de Parejas WWE, Charlotte Flair y Alexa Bliss expondrán el oro ante el equipo Secret Service (Piper Niven y Alba Fyre).

Y en un encuentro para definir contendientes #1 al Campeonato de Parejas WWE, los Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) enfrentarán a Melo Don’t Miz (Carmelo Hayes y The Miz).