El elenco de SmackDown se presenta este viernes en la Kingdom Arena, en Riad, Arabia Saudita, coliseo con capacidad para 30,000 espectadores

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

TORNEO QUEEN OF THE RING; SEMIFINAL: Asuka venció a Alexa Bliss (** 1/2) TORNEO KING OF THE RING; SEMIFINAL: Randy Orton venció a Sami Zayn (***) Charlotte Flair venció a Chelsea Green (**) LA Knight venció por DQ a Bronson Reed (** 1/2) Ron Killings venció por DQ a John Cena (*)

► Este viernes en WWE SmackDown

Zelina Vega ha vivido uno de los mejores momentos de su carrera como Campeona de los Estados Unidos, pero su reinado podría llegar a un fin prematuro, pues este viernes se medirá ante la peligrosa Giulia. La italo-japonesa llegó a SmackDown después de haber sido Campeona NXT, atacando sin aviso a Vega y exigiendo una oportunidad titular. Aunque muchos ven en Giulia a la próxima gran figura, Zelina se ha mostrado confiada y prometió que solo le arrebatarán el cinturón pasando por encima de su cadáver. La tensión y las expectativas hacen de este duelo uno de los más esperados.

La rivalidad entre la Campeona WWE, Tiffany Stratton, y Nia Jax ha escalado a niveles extremos, y en este episodio alcanzará su punto más alto en una lucha en modalidad Last Women Standing, que sucederá luego de semanas de ataques brutales por parte de Jax y de arruinar el intento de Naomi por canjear su maletín de Money in the Bank. Será un combate donde no habrá descalificaciones ni cuartel.

Los Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) se enfrentarán al mayor reto de su reinado cuando defiendan el Campeonato de Parejas WWE ante el dúo más siniestro de SmackDown: Joe Gacy y Dexter Lumis, representantes de The Wyatt Sicks. La facción ha traído caos desde su llegada, y ahora busca dominar también la división de parejas.