El elenco de WWE SmackDown estará el viernes en el KFC Yum! Center, en Louisville, Kentucky, coliseo con capacidad para 22,090 aficionados y casa de los Louisville Cardinals de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Tama Tonga venció a Ilja Dragunov (** 1/2) LUCHA CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Charlotte Kiana James venció a Flair y Nia Jax (***) Oba Femi venció a Kit Wilson (*) Tiffany Stratton venció a Alba Fyre (**) LUCHA CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Trick Williams venció a Carmelo Hayes y Damian Priest (***) Rhea Ripley venció por DQ a Giulia (**) Aleister Black venció a Randy Orton (** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

📺 CÓMO VER 🇺🇸 Estados Unidos USA Network 🇲🇽 México Netflix 🌎 Internacional Netflix

Las Campeonas de Parejas WWE, RHIYO (Rhea Ripley e IYO SKY) volverán a exponer el título ante la dupla conocida como The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend). Ya el pasado 13 de febrero habíamos visto esta contienda, pero se salió de control, así que el réferi decidió declararla No Contest debido a la violencia excesiva por parte de las cuatro. La semana pasada, Jax y Legend atacaron a Ripley durante su lucha contra Giulia, causando una descalificación, y esto condujo a la revancha titular. ¿Podrán las rudas coronarse en esta segunda oportunidad?

Uncle Howdy desafió a Solo Sikoa a un mano a mano tras la victoria de Tama Tonga sobre Ilja Dragunov. Howdy ha estado enviando mensajes ominosos a los MFTs y ahora busca enfrentar cara a cara al líder del grupo para recuperar la linterna de Bray Wyatt.

Jordynne Grace y Candice LeRae, dos de las mejores luchadoras de SmackDown, se enfrentarán este viernes tras una discusión que tuvieron la semana pasada.

Oba Femi continúa su paso dominante en el elenco principal y ahora enfrenta a un futuro miembro del Salón de la Fama: The Miz, después de que éste se presentará como ‘líder del vestidor’ para darle la bienvenida a Femi.

Además, a un día de Elimination Chamber estarán presentes Cody Rhodes, Tiffany Stratton, Randy Orton, Chelsea Green y LA Knight.

🏆 LUCHA ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis RHIYO (c) vs. Irresistible Forces

Campeonato Femenil de Parejas WWE RHIYO Retiene 75% Las campeonas están dominantes y sincronizadas. Jax y Legend aún no han demostrado la química necesaria. Uncle Howdy vs. Solo Sikoa Uncle Howdy 60% WWE protege al personaje misterioso. Sikoa puede absorber la derrota con interferencia de The MFTs. Jordynne Grace vs. Candice LeRae Jordynne Grace 95% Mayor momentum y fuerza física dominante sobre la veterana LeRae. Oba Femi vs. The Miz Oba Femi 100% Femi está siendo construido como futuro campeón mundial. Miz es víctima perfecta para su push.