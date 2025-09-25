El elenco de SmackDown se presenta este viernes en el Kia Center, en Orlando, Florida, arena antes conocida como Amway Center, la cual tiene una capacidad para 18 mil aficionados y es casa del Orlando Magic, de la NBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Charlotte Flair y Alexa Bliss retuvieron al vencer a Chelsea Green y Alba Fyre (**1/2). Bron Breakker y Bronson Reed vencieron a Fraxiom (Nathan Frazer y Axiom) (**). CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn retuvo al vencer a Carmelo Hayes (***1/2).

► Este viernes en WWE SmackDown

Después de que la reciente lucha entre Tiffany Stratton y Jade Cargill terminara en doble conteo fuera —lo que dejó la historia viva y generó sospechas sobre la condición física de Stratton luego de una caída durante un moonsault—, la Campeona WWE tendrá que demostrar que está sana y lista, pues ahora expondrá el oro en una amenaza triple ante Cargill y Nia Jax. Ésta entrará con sed de venganza, pues ha sido parte de esta historia desde que Stratton la traicionó para ganar el título. Y Cargill, tras haber quedado tan cerca en varias ocasiones, verá esta como su gran oportunidad de convertirse finalmente en campeona. ¿Quién saldrá como la reina de SmackDown?

Además, veremos un combate de parejas en el cual B-Fab y Michin se medirán con Giulia y Kiana James.