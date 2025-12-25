El elenco de SmackDown estará esta noche en la Van Andel Arena, de Grand Rapids, Michigan, local con capacidad para 13,184 aficionados y es la casa de los Grand Rapids Griffins de la AHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Nia Jax y Lash Legend vencieron a Asuka y Kairi Sane (* 1/2) Giulia venció a Alba Fyre (* 1/2) Ila Dragunov y Carmelo Hayes vencieron a Johnny Gargano y Tommaso Ciampa (** 1/2) CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Dexter Lumis y Joe Gacy vs. JC Mateo y Tonga Loa: sin ganadores (**)

► Este viernes en WWE SmackDown

Joe Hendry tendrá su debut en el elenco principal de WWE este viernes, en la última edición de SmackDown de 2025. Hendry ha estado realizando una gran campaña en NXT después de haber sido una de las principales figuras de TNA, y este duelo, con el cual se presentará ante el gran público, será nada menos que con The Miz, a quien ya enfrentó en la gira europea de hace unos meses en luchas no televisadas. La modalidad del encuentro, acorde a las fechas decembrinas, será la de de Miracle On 34th Street Fight. ¿Podrá Hendry obtener la victoria ante el experimentado y tramposo Miz?

En mano a mano veremos una lucha en la cual Charlotte Flair se medirá con Lash Legend.

En relevos, Giulia y Kiana James enfrentarán al Green Regime (Chelsea Green y Alba Fyre).

Por su parte, Ilja Dragunov ofrecerá uno de sus retos abiertos por el Campeonato de los Estados Unidos.

Además, Drew McIntyre hará su esperado regreso.