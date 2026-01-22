El elenco de WWE SmackDown estará el viernes en el Canadá Life Centre, en Winnipeg, Manitoba, Canadá (anteriormente llamado MTS Center y Bell MTS Place), coliseo con capacidad para 16,345 aficionados, y casa de los Winnipeg Jets de la NHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

TORNEO DE CONTENDIENTE #1: Randy Orton venció a The Miz (**) Charlotte Flair y Alexa Bliss vencieron a Giulia y Kiana James (**) TORNEO DE CONTENDIENTE #1: Trick Williams venció a Matt Cardona (** 1/2) TORNEO DE CONTENDIENTE #1: Damian Priest venció a Solo Sikoa (***) CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Carmelo Hayes retuvo ante Leon Slater (*** 1/2) Jordynne Grace venció a Chelsea Green (*) TORNEO DE CONTENDIENTE #1: Sami Zayn venció a Ilja Dragunov (*** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

La rivalidad entre los Wyatt Sicks y los MFTs ha sido una de las más intensas de SmackDown en los últimos meses. Tras varios encuentros, incluyendo uno de cuatro contra cuatro, el Gerente General Nick Aldis decidió programar una vez más una lucha titular. Dexter Lumis y Joe Gacy, acompañados por Uncle Howdy, Erick Rowan y Nikki Cross, defenderán el Campeonato de Parejas WWE ante dos de los miembros de la agrupación rival, la cual integran Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa, JC Mateo y Talla Tonga. ¿Quiénes se alzarán como la facción dominante?

Se llevará a cabo una amenaza triple para definir a las contendientes #1 al Campeonato de Parejas Femenil WWE. Alexa Bliss y Charlotte Flair se enfrentarán a Giulia y Kiana James y a Nia Jax y Lash Legend.

Damian Priest y Trick Williams, dos de los integrantes de la lucha de cuatro esquinas para definir retador al Campeonato Indisputable WWE este sábado en Saturday Night’s Main Event, se verán las caras en un mano a mano.

Además, Nathan Frazer enfrentará a Johnny Gargano.