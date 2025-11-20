El elenco de SmackDown se presenta este viernes en la Ball Arena, en Denver, Colorado (anteriormente llamado Pepsi Center), coliseo con capacidad para 17,309 aficionados y casa de los Colorado Avalanche de la NHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

TORNEO THE LAST TIME IS NOW: Jey Uso venció a The Miz (***) RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov (c) retuvo ante Axiom (****) TORNEO THE LAST TIME IS NOW: LA Knight venció a Zack Ryder (*** 1/2) Jade Cargill venció a B-FAB (*) CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Cody Rhodes (c) venció por DQ a Bronson Reed (***)

► Este viernes en WWE SmackDown

El torneo Last Time Is Now, con el cual se definirá al último rival de John Cena, sigue su curso. Este viernes veremos un interesante duelo de la primera fase con dos espectaculares gladiadores. Por un lado, el enmascarado mexicano Penta. Por el otro, el demonio irlandés Finn Bálor. Será una combinación explosiva lucha: el estilo agresivo y técnico de Penta ante la astucia y rudeza de Bálor. ¿Quién avanzará a la siguiente fase?

En otro encuentro del torneo Last Time Is Now, se enfrentarán Carmelo Hayes y el brutal Bronson Reed, integrante de The Vision.

Además, está programado un encuentro de parejas en el cual Fraxiom (Axiom y Nathan Frazer) se medirán con #DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa).