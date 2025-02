El elenco de SmackDown se presentará este viernes en el Smoothie King Center, en New Orleans, Lousiana, (anteriormente llamado New Orleans Arena), coliseo con capacidad para 18,000 aficionados y casa de los New Orleans Pelicans de la NBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

LUCHA CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER 2025: Naomi venció a Chelsea Green (** 1/2) Alex Shelley y Chris Sabin vencieron a Ángel Garza y Humberto Carrillo (** 1/2) LA Knight venció a The Miz (***) Carmelo Hayes venció a R-Truth (***) CAMPEONATO FEMENIL WWE: Tiffany Stratton (c) venció por DQ a Nia Jax (*** 1/2) LUCHA CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER 2025: Damian Priest venció a Braun Strowman y Jacob Fatu (*** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

Después de muchas semanas de tensión, Jimmy Uso y Drew McIntyre se enfrentarán en un mano a mano. La rivalidad entre ambos creció cuando McIntyre le costó a Jimmy la oportunidad de ir a Elimination Chamber, al derrotarlo en una amenaza triple clasificatoria en la que también participó LA Knight. La semana pasada se encontraron en backstage, y McIntyre se burló de Jimmy, dejando claro que será él quien salga de Toronto como el próximo retador número uno. El psicópata escocés no dejó de presionar, hasta que Jimmy se cansó y lo hizo callar de la única forma que conoce: con una Superkick directa a la quijada. Este viernes, Jimmy no tiene nada que perder, y lo único que buscará será humillar a McIntyre.

Pretty Deadly (Elton Prince y Kit Wilson) lograron vencer el pasado 7 de febrero a #DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa), los actuales Campeones de Parejas WWE, obteniendo así una oportunidad titular, la cual cobrarán este viernes. ¿Será el momento en que Pretty Deadly alcancen la cima?