Previo WWE SmackDown 20 de marzo de 2026 | The Irresistible Forces vs. Bella Twins

por
Previo WWE SmackDown 20 de marzo de 2026 | The Irresistible Forces vs. Bella Twins

El elenco de WWE SmackDown estará el viernes en el Lenovo Center, en Raleigh, North Carolina (anteriormente llamado Raleigh Entertainment and Sports Arena, RNC Center y PNC Arena ), coliseo con capacidad para 19,700 aficionados y casa de los Carolina Hurricanes de la NHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. Uncle Howdy y Erick Rowan vencieron a Solo Sikoa y Talla Tonga (***)
  2. Jade Cargill venció a Michin (*** 1/2)
  3. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: Lash Legend y Nia Jax (c) vencieron por DQ a Alexa Bliss y Charlotte Flair (*** 1/2)
  4. Damian Priest y R-Truth vencieron a Ángel Garza y Berto (*** 1/2)
  5. Tiffany Stratton venció a Kiana James (*** 1/2)
  6. Trick Williams venció a Jacob Fatu (*** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

Cobertura y resultados WWE SmackDown 20 de marzo de 2026 | The Irresistible Forces vs. Bella Twins
WWE SmackDown 20 de marzo de 2026.
INFORMACIÓN DEL EVENTO
Evento WWE SmackDown
Fecha 20 de marzo de 2026
Sede Lenovo Center
Ubicación Raleigh, North Carolina, Estados Unidos
Transmisión USA Network / Netflix (internacional)
Horario 8:00 PM ET / 7:00 PM CT / 5:00 PM PT
Contexto especial Ciudad natal de las Bella Twins
Importancia Rumbo a WrestleMania 42

 

Las Campeonas de Parejas WWE, The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend), defendieron el título la semana pasada ante Charlotte Flair y Alexa Bliss, pero la lucha terminó en descalificación cuando intervinieron Nikki Bella y Brie Bella, quienes ya habían anunciado que eran las siguientes contendientes. La noche terminó con The Irresistible Forces brutalizando a Bliss, Flair y las Bellas. Ahora, sin trampas ni interferencias, las gemelas tendrán su oportunidad de conquistar un campeonato que sería lo único que les hace falta en su carrera.

Y no será la única lucha titular, pues Damian Priest y R-Truth serán los retadores de The MFTs (Solo Sikoa y Tama Tonga) por el Campeonato de Parejas WWE. La dupla de Priest y Truth buscará hacer historia.

Por su parte, la Campeona WWE, Jade Cargill, enfrentará a Kiana James en un mano a mano sin el cinturón en juego.

Drew McIntyre buscará venganza ante Jacob Fatu, quien le costó el Campeonato Indisputable WWE. La guerra entre estos dos titanes ha escalado a niveles personales, y esta lucha promete ser brutal.

‘The Viper’ Randy Orton hará su aparición para explicar su traición a Cody Rhodes. Durante la firma de contrato para WrestleMania 42, Orton atacó brutalmente a su amigo con una silla de acero y los escalones del ring, dejándolo ensangrentado. El Legend Killer ha despertado, y esta noche revelará por qué eligió el camino de la oscuridad.

Además, los Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) se medirán con Fraxiom (Nathan Frazer y Axiom) en una lucha que definirá el contendiente número uno al Campeonato de Parejas WWE.

Lucha Predicción Prob. Análisis
Campeonatos de Parejas Femenil WWE
The Irresistible Forces (c) vs. Bella Twins		 Irresistible Forces Retienen 70% Las campeonas están dominantes y WWE las protege. Las Bella Twins quedarán fuertes en derrota, posiblemente por DQ o interferencia, para extender la rivalidad hasta WrestleMania.
Drew McIntyre vs. Jacob Fatu Sin Ganador / DQ 65% Esta guerra es demasiado grande para resolverse en una sola lucha. Terminará en caos, posiblemente con interferencia de Solo Sikoa o Tama Tonga.
Promo de Randy Orton  Ataque TRAICIONERO 85% Orton no viene a hablar. Explicará brevemente su traición y atacará a alguien cercano a Rhodes.
Campeonato de Parejas WWE
The MFTs (c) vs. Damian Priest & R-Truth		 The MFTs Retienen 75% Sikoa y Tonga están dominantes como campeones. Priest y Truth son populares pero no están listos para el título. Posible interferencia de los Wyatt Sicks.
Contendientes #1 al Campeonatos de Parejas WWE
Motor City Machine Guns vs. Fraxiom		 MCMG Ganan 60% Shelley y Sabin tienen más experiencia y darían una buena lucha contra los MFTs. Fraxiom quedará fuerte en derrota.
Jade Cargill vs. Kiana James Cargill Gana 95% Cargill está protegida como Campeona WWE. James es talentosa pero sirve para mantener activa a la campeona rumbo a WrestleMania 42.
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos