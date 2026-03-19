El elenco de WWE SmackDown estará el viernes en el Lenovo Center, en Raleigh, North Carolina (anteriormente llamado Raleigh Entertainment and Sports Arena, RNC Center y PNC Arena ), coliseo con capacidad para 19,700 aficionados y casa de los Carolina Hurricanes de la NHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Uncle Howdy y Erick Rowan vencieron a Solo Sikoa y Talla Tonga (***) Jade Cargill venció a Michin (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: Lash Legend y Nia Jax (c) vencieron por DQ a Alexa Bliss y Charlotte Flair (*** 1/2) Damian Priest y R-Truth vencieron a Ángel Garza y Berto (*** 1/2) Tiffany Stratton venció a Kiana James (*** 1/2) Trick Williams venció a Jacob Fatu (*** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

INFORMACIÓN DEL EVENTO Evento WWE SmackDown Fecha 20 de marzo de 2026 Sede Lenovo Center Ubicación Raleigh, North Carolina, Estados Unidos Transmisión USA Network / Netflix (internacional) Horario 8:00 PM ET / 7:00 PM CT / 5:00 PM PT Contexto especial Ciudad natal de las Bella Twins Importancia Rumbo a WrestleMania 42

Las Campeonas de Parejas WWE, The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend), defendieron el título la semana pasada ante Charlotte Flair y Alexa Bliss, pero la lucha terminó en descalificación cuando intervinieron Nikki Bella y Brie Bella, quienes ya habían anunciado que eran las siguientes contendientes. La noche terminó con The Irresistible Forces brutalizando a Bliss, Flair y las Bellas. Ahora, sin trampas ni interferencias, las gemelas tendrán su oportunidad de conquistar un campeonato que sería lo único que les hace falta en su carrera.

Y no será la única lucha titular, pues Damian Priest y R-Truth serán los retadores de The MFTs (Solo Sikoa y Tama Tonga) por el Campeonato de Parejas WWE. La dupla de Priest y Truth buscará hacer historia.

Por su parte, la Campeona WWE, Jade Cargill, enfrentará a Kiana James en un mano a mano sin el cinturón en juego.

Drew McIntyre buscará venganza ante Jacob Fatu, quien le costó el Campeonato Indisputable WWE. La guerra entre estos dos titanes ha escalado a niveles personales, y esta lucha promete ser brutal.

‘The Viper’ Randy Orton hará su aparición para explicar su traición a Cody Rhodes. Durante la firma de contrato para WrestleMania 42, Orton atacó brutalmente a su amigo con una silla de acero y los escalones del ring, dejándolo ensangrentado. El Legend Killer ha despertado, y esta noche revelará por qué eligió el camino de la oscuridad.

Además, los Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) se medirán con Fraxiom (Nathan Frazer y Axiom) en una lucha que definirá el contendiente número uno al Campeonato de Parejas WWE.

—

Lucha Predicción Prob. Análisis Campeonatos de Parejas Femenil WWE

The Irresistible Forces (c) vs. Bella Twins Irresistible Forces Retienen 70% Las campeonas están dominantes y WWE las protege. Las Bella Twins quedarán fuertes en derrota, posiblemente por DQ o interferencia, para extender la rivalidad hasta WrestleMania. Drew McIntyre vs. Jacob Fatu Sin Ganador / DQ 65% Esta guerra es demasiado grande para resolverse en una sola lucha. Terminará en caos, posiblemente con interferencia de Solo Sikoa o Tama Tonga. Promo de Randy Orton Ataque TRAICIONERO 85% Orton no viene a hablar. Explicará brevemente su traición y atacará a alguien cercano a Rhodes. Campeonato de Parejas WWE

The MFTs (c) vs. Damian Priest & R-Truth The MFTs Retienen 75% Sikoa y Tonga están dominantes como campeones. Priest y Truth son populares pero no están listos para el título. Posible interferencia de los Wyatt Sicks. Contendientes #1 al Campeonatos de Parejas WWE

Motor City Machine Guns vs. Fraxiom MCMG Ganan 60% Shelley y Sabin tienen más experiencia y darían una buena lucha contra los MFTs. Fraxiom quedará fuerte en derrota. Jade Cargill vs. Kiana James Cargill Gana 95% Cargill está protegida como Campeona WWE. James es talentosa pero sirve para mantener activa a la campeona rumbo a WrestleMania 42.