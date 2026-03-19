El elenco de WWE SmackDown estará el viernes en el Lenovo Center, en Raleigh, North Carolina (anteriormente llamado Raleigh Entertainment and Sports Arena, RNC Center y PNC Arena ), coliseo con capacidad para 19,700 aficionados y casa de los Carolina Hurricanes de la NHL.
► La semana pasada
Las luchas presentadas fueron:
- Uncle Howdy y Erick Rowan vencieron a Solo Sikoa y Talla Tonga (***)
- Jade Cargill venció a Michin (*** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: Lash Legend y Nia Jax (c) vencieron por DQ a Alexa Bliss y Charlotte Flair (*** 1/2)
- Damian Priest y R-Truth vencieron a Ángel Garza y Berto (*** 1/2)
- Tiffany Stratton venció a Kiana James (*** 1/2)
- Trick Williams venció a Jacob Fatu (*** 1/2)
► Este viernes en WWE SmackDown
Las Campeonas de Parejas WWE, The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend), defendieron el título la semana pasada ante Charlotte Flair y Alexa Bliss, pero la lucha terminó en descalificación cuando intervinieron Nikki Bella y Brie Bella, quienes ya habían anunciado que eran las siguientes contendientes. La noche terminó con The Irresistible Forces brutalizando a Bliss, Flair y las Bellas. Ahora, sin trampas ni interferencias, las gemelas tendrán su oportunidad de conquistar un campeonato que sería lo único que les hace falta en su carrera.
Y no será la única lucha titular, pues Damian Priest y R-Truth serán los retadores de The MFTs (Solo Sikoa y Tama Tonga) por el Campeonato de Parejas WWE. La dupla de Priest y Truth buscará hacer historia.
Por su parte, la Campeona WWE, Jade Cargill, enfrentará a Kiana James en un mano a mano sin el cinturón en juego.
Drew McIntyre buscará venganza ante Jacob Fatu, quien le costó el Campeonato Indisputable WWE. La guerra entre estos dos titanes ha escalado a niveles personales, y esta lucha promete ser brutal.
‘The Viper’ Randy Orton hará su aparición para explicar su traición a Cody Rhodes. Durante la firma de contrato para WrestleMania 42, Orton atacó brutalmente a su amigo con una silla de acero y los escalones del ring, dejándolo ensangrentado. El Legend Killer ha despertado, y esta noche revelará por qué eligió el camino de la oscuridad.
Además, los Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) se medirán con Fraxiom (Nathan Frazer y Axiom) en una lucha que definirá el contendiente número uno al Campeonato de Parejas WWE.
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