El elenco de WWE SmackDown estará el viernes en la Amerant Bank Arena, en Sunrise, Florida (anteriormente llamado BB&T Center, BankAtlantic Center, Broward County Civic Arena, National Car Rental Center y Office Depot Center), coliseo con capacidad para 20,737 espectadores, y casa de los Florida Panthers de la NHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Rhea Ripley e Iyo Sky (c) vs. Nia Jax y Lash Legend sin ganadoras (***) MFTs (Solo Sikoa, JC Mateo, Tama Tonga, Tonga Loa y Talla Tongs) vencieron a Shinsuke Nakamura, Apollo Crews, Matt Cardona, Carmelo Hates e Ilja Dragunov (** 1/2) CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Alexa Bliss vencio a Zelina Vega y Giulia (** 1/2) Trick Williams venció a Rey Fénix (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL WWE: Jade Cargill (c) retuvo ante Jordynne Grace (** 1/2) CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Cody Rhodes venció a Jacob Fatu y Sami Zayn (*** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

📺 CÓMO VER 🇺🇸 Estados Unidos SyFy 🇲🇽 México Netflix, 7:00 pm 🌎 Resto del Mundo Netflix

Randy Orton, LA Knight, Cody Rhodes y Je’Von Evans ya están clasificados para Elimination Chamber. Uno de los dos últimos puestos disponibles se definirá este viernes, cuando se enfrenten Damian Priest, Carmelo Hayes y Trick Williams. Es la primera vez que Hayes y Williams se enfrentan en el elenco principal, y su vieja rivalidad podría sacarlos de sus casillas, y de ser así, Priest estaría con la ventaja. Sea como sea, es un duelo de pronóstico reservado: Cualquiera de ellos tiene las credenciales para avanzar a la lucha en la emblemática estructura metálica, donde estará en juego un boleto seguro a WrestleMania.

En cuanto a la Cámara de Eliminación femenil, ya están dentro Tiffany Stratton, Rhea Ripley, Alexa Bliss y Asuka. El cuarto puesto se definirá con la lucha de Charlotte Flair vs. Nia Jax vs. Kiana James.

Además, Oba Femi enfrentará en mano a mano a Kit Wilson.

🏆 Combate ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Hayes vs. Priest vs. Williams

Clasificatoria para Elimination Chamber Damian Priest 55% Su experiencia en grandes eventos y tamaño le dan ventaja. Hayes y Williams pueden llevar una rivalidad aparte. Flair vs. Jax vs. James

Clasificatoria para Elimination Chamber Charlotte Flair 70% La Reina necesita estar en Elimination Chamber, además de que avanzaría su historia con Alexa Bliss. Oba Femi vs. Kit Wilson

Singles Match Oba Femi 100% No hay forma en que Kit Wilson pueda vencer a Oba Femi.