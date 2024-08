El elenco de SmackDown se presenta grabado este viernes en el Rocket Mortgage Fieldhouse, en Cleveland, Ohio, coliseo con capacidad para 18,432 aficionados y casa de los Cleveland Cavaliers de la NBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron

LA Knight venció a Santos Escobar (** 1/2) SIX PACK CHALLENGE; LUCHA PARA ELEGIR AL RETADOR NÚMERO UNO AL CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Jacob Fatu y Tama Tonga vencieron a Apollo Crews y Baron Corbin, Ángel Garza y Humberto Carrillo, Elton Prince y Kit Wilson, Karl Anderson y Luke Gallows y Angelo Dawkins y Montez Ford (*) Nia Jax y Tiffany Stratton vencieron a Bayley y Michim Mia Yim (** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

El pasado 5 de julio, Johnny Gargano y Tommaso Ciampa se coronaron como Campeones de Parejas WWE tras derrotar a A-Town Down Under (Grayson Waller y Austin Theory). Una semana después refrendaron su triunfo en una lucha de revancha, pero la verdadera prueba de fuego llegará este viernes pongan en juego sus cinturones ante Jacob Fatu y Tama Tonga, de The Bloodline, quienes obtuvieron la oportunidad ganando un Gauntlet Match semana pasada. La segunda defensa titular para Gargano y Ciampa bien podría ser la última.

Bianca Belair y Jade Cargill tendrán su revancha ante The Unholy Union (Isla Dawn y Alba Fyre) este viernes. Después de perder el título de manera polémica en Clash at the Castle, tendrán la oportunidad de volver a coronarse como Campeonas de Parejas WWE.

Además, un día antes de SummerSlam, Logan Paul hablará de su lucha ante LA Knight.