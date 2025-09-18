El elenco de SmackDown se presenta este viernes en el Huntington Center, en Toledo, Ohio (anteriormente llamado Lucas County Arena), arena con capacidad para 9,341 aficionados, casa de los Toledo Walleye de la ECHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn retuvo ante Rey Fénix (****) CAMPEONATO FEMENIL WWE: Tiffany Stratton y Jade Cargill empataron por conteo fuera (***1/2) Drew McIntyre venció a Randy Orton (***1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

A un día de Wrestlepalooza, Sami Zayn pondrá en juego el Campeonato de los Estados Unidos ante Carmelo Hayes. Zayn —quien obtuvo el título superando a Solo Sikoa—lanzó semanas atrás un reto abierto. El primero que se apuntó fue John Cena, pero la lucha terminó sin decisión. El siguiente contendiente fue Rey Fénix, y el tercero será Hayes. Nos espera una lucha interesante, pues Hayes quiere demostrar que puede repetir en el elenco principal su era de gloria en NXT, y qué mejor que hacerlo derrotando a uno de los campeones más populares del momento.

Además de este choque por el título, SmackDown tendrá varios segmentos claves como preámbulo a Wrestlepalooza. Se esperan apariciones destinadas a dejar todo listo para ese evento. Cody Rhodes, Tiffany Stratton, Brock Lesnar, Jade Cargill, Randy Orton y otros grandes nombres están confirmados para aparecer.