El elenco de SmackDown estará esta noche en la Van Andel Arena, de Grand Rapids, Michigan, local con capacidad para 13,184 aficionados y es la casa de los Grand Rapids Griffins de la AHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov (c) retuvo ante Tommaso Ciampa (***) Lash Legend venció a Alexa Bliss (**) Je’Von Evans venció a The Miz (***) Rhea Ripley y Damian Priest vencieron a Zelina Vega y Aleister Black (***)

► Este viernes en WWE SmackDown

A unos días de las fiestas navideñas, los tenebrosos Wyatt Sicks (Dexter Lumis y Joe Gacy) defenderán el Campeonato de Parejas WWE ante dos miembros de MFT (Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa, JC Mateo y Talla Tonga). La rivalidad ha ido escalando desde que los Wyatt atacaron brutalmente a Solo Sikoa y su grupo tras la lucha en modalidad Survivor Series que se celebró el mes pasado en SmackDown, lo que encendió una guerra abierta entre ambas facciones. Los Wyatt capturaron el título en julio, y han mantenido su reinado con violencia e intimidación. Sin embargo, el grupo de Sikoa ha demostrado no intimidarse ante nada.

En lucha de relevos, Ilja Dragunov y Carmelo Hayes unirán fuerzas para enfrentar a #DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa).

Además, Giulia enfrentará en mano a mano a Alba Fyre, con miras a lo que podría convertirse en una futura oportunidad por el Campeonato Femenil de los Estados Unidos.