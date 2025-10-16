El elenco de SmackDown se presenta este viernes en el SAP Center, en San José, California, (anteriormente llamado San José Arena, Compaq Center at San José y HP Pavilion at San José), coliseo con capacidad para 19,190 personas, y casa de los San Jose Sharks de la NHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn venció por DQ a Shinsuke Nakamura (** 1/2) Stephanie Vaquer y Tiffany Stratton vencieron a Giulia y Kiana James (** 1/2) CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Wyatt Sicks retuvieron ante The Street Profits (**) LAST MAN STANDING: Aleister Black venció a Damian Priest (***)

► Este viernes en WWE SmackDown

Jacob Fatu regreso a SmackDown el pasado 26 de septiembre, interrumpiendo abruptamente a Drew McIntyre y dejándolo tendido en el ring tras un furioso ataque. Desde entonces, las hostilidades se han multiplicado dentro y fuera del cuadrilátero. En el episodio celebrado en Perth el 10 de octubre, Fatu declaró su intención de desafiar a Cody Rhodes por el Campeonato Indisputable WWE, provocando la inmediata aparición de McIntyre y un nuevo altercado entre ambos. El gerente general Nick Aldis no tardó en intervenir, oficializando el combate para esta semana. La rivalidad promete escalar aún, pues es clave en la escena estelar de SmackDown.

Además, estarán presentes Superestrellas como Cody Rhodes, Randy Orton, Tiffany Stratton, Jade Cargill y Sami Zayn, y además de que veremos las secuelas de Crown Jewel, iniciará el camino hacia Saturday Night’s Main Event y Survivor Series.