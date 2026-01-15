El elenco de WWE SmackDown estará el viernes en la OVO Arena en Wembley, Londres, Inglaterra, coliseo con capacidad para 12,500 aficionados.
► La semana pasada
Las luchas presentadas fueron:
- Trick Williams venció a Rey Fénix **)
- CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Giulia retuvo ante Alexa Bliss (** 1/2)
- MFTs (Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa y Talla Tonga) vencieron a The Wyatt Sicks (Uncle Howdy, Dexter Lumis, Joe Gacy y Erick Rowan) (** 1/2)
- Jordynne Grace venció a Alba Fyre (* 1/2)
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Shinsuke Nakamura (***)
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE | TRES NIVELES DEL INFIERNO: Drew McIntyre venció a Cody Rhodes (c) (****)
► Este viernes en WWE SmackDown
Drew McIntyre es el nuevo Campeón Indisputable WWE, título que consiguió tras vencer de manera polémica a Cody Rhodes la semana pasada. Y por lo pronto no habrá revancha, pues su primer retador se definirá mediante un torneo que enfrentará a ocho Superestrellas de SmackDown. En una de las luchas veremos a Randy Orton vs. The Miz. En otra, Matt Cardona vs. Trick Williams. En una más, Damian Priest vs. Solo Sikoa. Y en la restante, Sami Zayn vs. Ilja Dragunov. Los cuatro ganadores de esta lucha se enfrentarán en un Fatal Four Way el próximo 24 de enero en Saturday Night’s Main Event. Quien se lleve la victoria esa noche, obtendrá la lucha titular contra McIntyre en Royal Rumble.