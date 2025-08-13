El elenco de SmackDown se presenta este viernes en el TD Garden, en Boston, Massachusetts (anteriormente conocido como Shawmut Center, Fleet Center, TD Banknorth Garden), coliseo con capacidad para 18,624 aficionados y casa de los Celtics de Boston.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Talla Tonga y JC Mateo vencieron a Alex Shelley y Chris Sabin (** 1/2) Sami Zayn venció a Solo Sikoa (** 1/2) Charlotte Flair venció a Chelsea Green (** 1/2) John Cena y Cody Rhodes (c) vencieron por DQ a Drew McIntyre y Logan Paul (***)

► Este viernes en WWE SmackDown

Los Street Profits volverán a enfrentar a #DIY este viernes. La potencia y sincronía de Montez Ford y Angelo Dawkins se medirá con la química quirúrgica de Johnny Gargano y Tommaso Ciampa. El duelo fue anunciado en el programa anterior y apunta a medir quiénes suben un escalón más para posicionarse como contendientes al Campeonato de Parejas WWE. Ambos equipos llegan en buen momento, pero con necesidad de un triunfo. ¿Quiénes vencerán?

Carmelo Hayes y The Miz también verán acción en pareja. Sus rivales aún no han sido anunciados.

Además, Drew McIntyre tomará el micrófono para explicar su ataque a Cody Rhodes, segmento que podría mover la aguja en la escena del Campeonato Indisputable WWE.