El elenco de SmackDown se presenta este viernes en la MVP Arena, en Albany, New York (anteriormente llamado Times Union Center y Knickerbocker Arena), coliseo con capacidad para 15,229 aficionados y casa de los Siena Saints de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

RETO CAMPEONATO ABIERTO CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov (c) retuvo ante Johnny Gargano (*** 1/2) Nia Jax venció a Charlotte Flair (** 1/2) CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS FEMENIL WWE: Chelsea Green venció a Giulia (c) (**) Talla Tonga venció a Rey Fénix (* 1/2) Cody Rhodes vs. Aleister Black: sin ganador (*** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

En el marco del torneo Last Time Is Now, donde el premio es ser el último rival de John Cena, este viernes veremos a Jey Uso contra The Miz. Uso, quien eliminó a John Cena en el Royal Rumble y luego capturó el Campeonato Mundial de Peso Completo en WrestleMania, busca cerrar el año en todo lo alto mandando al retiro a Cena. Por su parte, The Miz ve esta oportunidad como su camino para regresar a los lugares estelares. ¿Quién avanzará a los cuartos de final?

Como parte del mismo torneo, LA Knight se enfrentará a un oponente por definir.

Además, la Campeona WWE, Jade Cargill, tendrá un mano a mano no titular con B‑Fab.