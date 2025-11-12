Previo WWE SmackDown 14 de noviembre de 2025 | Jey Uso vs. The Miz

por
Previo WWE SmackDown 14 de noviembre de 2025 | Jey Uso vs. The Miz

El elenco de SmackDown se presenta este viernes en la MVP Arena, en Albany, New York (anteriormente llamado Times Union Center y Knickerbocker Arena), coliseo con capacidad para 15,229 aficionados y casa de los Siena Saints de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. RETO CAMPEONATO ABIERTO CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov (c) retuvo ante Johnny Gargano (*** 1/2)
  2. Nia Jax venció a Charlotte Flair (** 1/2)
  3. CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS FEMENIL WWE: Chelsea  Green venció a Giulia (c) (**)
  4. Talla Tonga venció a Rey Fénix (* 1/2)
  5. Cody Rhodes vs. Aleister Black: sin ganador (*** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

Cobertura y resultados WWE SmackDown 14 de noviembre de 2025 | Jey Uso vs. The Miz
WWE SmackDown 14 de noviembre de 2025.

En el marco del torneo Last Time Is Now, donde el premio es ser el último rival de John Cena, este viernes veremos a Jey Uso contra The Miz. Uso, quien eliminó a John Cena en el Royal Rumble y luego capturó el Campeonato Mundial de Peso Completo en WrestleMania, busca cerrar el año en todo lo alto mandando al retiro a Cena. Por su parte, The Miz ve esta oportunidad como su camino para regresar a los lugares estelares. ¿Quién avanzará a los cuartos de final?

Como parte del mismo torneo, LA Knight se enfrentará a un oponente por definir.

Además, la Campeona WWE, Jade Cargill, tendrá un mano a mano no titular con B‑Fab.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos