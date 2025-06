El elenco de SmackDown se presenta este viernes en la Rupp Arena, en Lexington, Kentucky, arena con capacidad para 10,011 aficionados y casa de los Kentucky Wildcats de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Jimmy Uso venció a JC Mateo (**) BAKERSFIELD BRAWL: Zelina Vega venció a Piper Niven (**) LA Knight venció por DQ a Aleister Black (** 1(2) Rhea Ripley, Alexa Bliss y Stephanie Vaquer vencieron a Naomi, Giulia y Roxanne Pérez (** 1(2) Penta y Andrade el Ídolo vencieron a Julius Creed y Brutus Creed (***)

► Este viernes en WWE SmackDown

Naomi fue la ganadora de la lucha de escaleras de Money in the Bank, convirtiéndose en la nueva poseedora del preciado maletín que le otorga una oportunidad para luchar por el campeonato de su elección en el momento en que decida. Este viernes, Naomi hará acto de presencia para celebrar su triunfo… Y quizá empiece a causarle problemas a la Campeona WWE, Tiffany Stratton.

También se espera la presencia del Campeón Indisputable WWE, John Cena.

Además, la segunda ronda de las eliminatorias para King and Queen of the Ring.