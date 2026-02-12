El elenco de WWE SmackDown estará este viernes en la United Supermarkets Arena, en el campus de Texas Tech University en Lubbock, Texas (anteriormente llamado United Spirit Arena), coliseo con capacidad para 15,098 personas, y casa de los Texas Tech Red Raiders de la NCAA.

► La semana pasada Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: Iyo Sky y Rhea Ripley (c) retuvieron ante Giulia y Kiana James (***) RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante The Miz (*** 1/2) CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Tiffany Stratton venció a Lash Legend y Chelsea Green (***) Oba Femi venció a Kit Wilson (** 1/2) Tama Tonga venció a Shinsuke Nakamura (*** 1/2) Jade Cargill y Jordynne Grace vencieron a Liv Morgan y Raquel Rodríguez (***) CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Randy Orton venció a Aleister Black y Solo Sikoa (****)

► Este viernes en WWE SmackDown

📺 Información de Transmisión 📅 Fecha Viernes 13 de Febrero de 2026 🕐 Hora (ET) 8:00 p.m. Eastern Time 🕐 Hora (CT) 7:00 p.m. Central Time 📍 Sede American Airlines Center, Dallas, TX 📺 Canal (EE.UU.) SyFy 🌐 Streaming Netflix (Internacional)

El pasado 1 de noviembre, Jade Cargill se convirtió en la Campeona WWE venciendo a Tiffany Stratton. Desde entonces lleva cinco defensas: Dos contra Michin, dos contra Bayley y una contra B-Fab, aunque ha sido criticada porque ninguna de estas defensas ha sido en eventos televisados, así de manera canónica, su primera defensa será este viernes ante la poderosa Jordynne Grace, quien viene de ser la fuerza dominante tanto en NXT como en TNA. ¿Podrá Grace terminar con el reinado de Cargill o ésta demostrará que es la reina absoluta de SmackDown?

En otra lucha titular, las Campeonas de Parejas WWE, Rhea Ripley e Iyo Sky, expondrán sus coronas ante Nia Jax y Lash Legend. Ripley y Sky vienen de derrotar a Giulia y Kiana James, mientras que Jax y Legend están furiosas tras la derrota de la segunda en su combate clasificatorio para Elimination Chamber la semana pasada.

También veremos más luchas clasificatorias para Elimination Chamber. Del lado varonil, Cody Rhodes se medirá con Jacob Fatu y con Sami Zayn. Los tres hombres tienen cuentas pendientes con Drew McIntyre, así que este combate sacará chispas.

Por el lado femenil, Alexa Bliss enfrentará a Giulia y a Zelina Vega. La Campeona de los Estados Unidos, Giulia, busca añadir más oro a su colección enfrentándose a dos veteranas.

Además, en mano a mano, Trick Williams y Rey Fénix prometen dar una emocionante y espectacular batalla.

🏆 Lucha ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Jade Cargill vs. Jordynne Grace Jade Cargill 75% Demasiado pronto para que Grace gane. Cargill necesita esta victoria rumbo a WrestleMania 42. Ripley y SKY vs. Jax y Legend Jax & Legend 60% Posible cambio para establecer campeonas rudas que las Bella Twins puedan perseguir. Rhodes vs. Fatu vs. Zayn Sami Zayn 55% McIntyre interferirá contra Rhodes. Zayn podría aprovechar el caos para clasificar. Bliss vs. Giulia vs. Vega Alexa Bliss 70% Experiencia en grandes eventos. Giulia ya tiene el título de los Estados Unidos, no necesita el lugar. Trick Williams vs. Rey Fenix Rey Fenix 65% Randy Orton podría costarle la lucha a Trick Williams.