El elenco de SmackDown se presenta este viernes en la Norfolk Scope Arena, en Norfolk, Virginia, coliseo con capacidad para 13,800 personas y casa de los Norfolk Admirals de la ECHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn vs. John Cena; sin ganador (****) Aleister Black venció a Damian Priest (***) CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Giulia venció a Michin (** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

Tiffany Stratton se dispone a defender el Campeonato Femenil WWE ante Jade Cargill en lo que será una revancha directa de la lucha que tuvieron en SummerSlam. En aquella ocasión, Stratton retuvo el título, lo que avivó la frustración de Cargill y alimentó la rivalidad. Este viernes, Cargill llega como contendiente legítima y con ganas de demostrar que puede reconquistar el oro. ¿Lo conseguirá?

En mano a mano, Randy Orton enfrentará a Drew McIntyre.

Además, Brock Lesnar hará una aparición, de cara a su lucha ante John Cena en Wrestlepalooza.