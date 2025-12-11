El elenco de SmackDown Live estará esta noche en la Mohegan Arena, en Wilkes-Barre, Pennsylvania, (anteriormente llamada Northeastern Pennsylvania Civic Arena and Convention Center, First Union Arena, Wachovia Arena y Mohegan Sun Arena at Casey Plaza), arena con capacidad para 10,000 aficionados y casa de los Penguins de la AHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov (c) retuvo ante Carmelo Hayes (***) Alexa Bliss venció a Kairi Sane (** 1/2) Jade Cargill venció a Alba Fyre (* 1/2) FINAL TORNEO LAST TIME IS NOW: Gunther venció a LA Knight (**** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

La edición de este viernes de SmackDown será el paso final antes de la despedida oficial de John Cena. El evento traerá consigo un reencuentro explosivo: los Terror Twins vuelven. Damian Priest y Rhea Ripley se reagruparán para enfrentar a Aleister Black y Zelina Vega, quienes han intensificado su conflicto tras los recientes ataques traicioneros. La rivalidad entre Priest y Black ya lleva un buen rato. Ahora, con Ripley de vuelta al lado de Priest, se avecina un ajuste de cuentas en una lucha cargada de odio, historia y ansias de destrucción.

El Campeonato de los Estados Unidos estará en juego: Ilja Dragunov defenderá ante Tommaso Ciampa

Además, Alexa Bliss se medirá con Lash Legend, luego del ataque que esta última junto con Nia Jax efectuaron la semana anterior.