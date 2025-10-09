El elenco de SmackDown se presenta este viernes en la Perth Arena, en Perth, Australia, (conocido comercialmente como RAC Arena), coliseo con capacidad para 15,500 mil aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn retuvo ante Aleister Black (***) Sol Ruca y Zaria vencieron a Chelsea Green y Alba Fyre (*) Rey Fenix y Je’Von Evans vencieron a Los Garza (***) Bron Breakker y Bronson Reed vencieron a Cody Rhodes y Randy Orton (** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

A un día de Crown Jewel, la Campeona WWE, Tiffany Stratton, se unirá a la Campeona Mundial, Stephanie Vaquer, para enfrentar a Giulia y Kiana James. La lucha es una consecuencia directa de la intervención de Giulia y James durante la firma del contrato entre Stratton y Vaquer la semana pasada. Ahora, las reinas de ambas marcas deberán coexistir en el ring bajo presión, ante rivales que seguramente aprovecharan las fricciones que tendrán ante el inminitente duelo de campeona contra campeona en estas tierras australianas.

En un encuentro que los Wyatt Sicks (Joe Gacy y Dexter Lumis) defenderán el Campeonato de Parejas WWE ante los Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins).

Sami Zayn continuará con su reto abierto por el Campeonato de los Estados Unidos. ¿Quién será su rival sorpresa?

Damian Priest vs. Aleister Black está programado bajo la estipulación de Last Man Standing, para cerrar con brutalidad una de las rivalidades más intensas del año.