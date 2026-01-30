WWE estará este sábado 31 de enero en el King Abdullah Financial District en Riyadh, Arabia Saudita, coliseo con capacidad para 25,000 aficionados.
►El pasado Royal Rumble
Las luchas presentadas fueron:
- ROYAL RUMBLE FEMENIL: ganadora Charlotte Flair (****)
- DOS DE TRES CAIDAS: DIY vencieron a Motor City Machine Guns (***)
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Cody Rhodes retuvo ante Kevin Owens (****)
- ROYAL RUMBLE VARONIL: ganador Jey Uso
► Este sábado en Royal Rumble
Drew McIntyre llegará al Royal Rumble con su primera defensa al Campeonato Indisputable WWE. Sami Zayn se ganó la oportunidad tras imponerse en el Fatal 4-Way de Saturday Night’s Main Event XLIII a Randy Orton, Trick Williams y Damian Priest. Esa lucha redondea un tremendo cartel que, además de incluir el Royal Rumble varonil y el Royal Rumble femenil, tiene programado un combate que podría ser histórico: AJ Styles vs. Gunther, con el ‘Fenomenal’ poniendo en prenda su carrera. El Ring General mandó al retiro a Goldberg en junio pasado y a John Cena en diciembre, y ahora quiere continuar su marcha como destructor de leyendas ante Styles, quien se juega todo en un combate que podría marcar el final de una era.
El cartel completo de WWE Royal Rumble 2026 es:
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Drew McIntyre (c) vs. Sami Zayn.
- SI AJ STYLES PIERDE, SE RETIRA: AJ Styles vs. Gunther.
- ROYAL RUMBLE VARONIL.
- ROYAL RUMBLE FEMENIL.