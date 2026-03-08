El elenco de Monday Night Raw estará este lunes en la Climate Pledge Arena, en Seattle, Washington (anteriormente llamado Washington State Pavilion, Washington State Coliseum, Seattle Center Coliseum, KeyArena at Seattle Center), coliseo con capacidad para 18,300 aficionados y casa de las Seattle Storm de la WNBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Gunther venció a Dragon Lee (*** 1/2) El Grande Americano Original venció a Rayo Americano (***) Jimmy Uso venció por DQ a Austin Theory (**) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta venció a Dominik Mysterio (*** 1/2)

► Este lunes en WWE Raw

Oba Femi ha estado imparable desde que se integró al elenco principal de WWE, y este lunes lo veremos enfrentar a Rusev en una lucha de poder a poder. Femi ha derrotado con facilidad a figuras como The Miz y Kit Wilson, y ahora busca un desafío de mayor nivel, un monstruo de tonelaje y fuerza equiparables, y quien mejor que el veterano búlgaro. ¿Rusev engrosará la lista de víctimas de Femi o dará la sorpresa poniéndole un alto al gigante nigeriano?

También está programado un Gauntlet Match en el cual estará en juego una oportunidad por el Campeonato Intercontinental Femenil WWE, en poder de AJ Lee. Participarán seis de las mejores luchadoras de Raw: Lyra Valkyria, Bayley, Iyo Sky, Raquel Rodríguez, Ivy Nile y Asuka.

Además, el nuevo Campeón Intercontinental WWE, Penta, hará su primera aparición en Raw tras ganar el título ante Dominik Mysterio.